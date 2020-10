La reconocida actriz se presentará este viernes a partir de las 21 horas.

Pondrá en escena la obra “Cómo evitar enamorarse de un boludo”.

Las entradas pueden adquirirse a través de Tickantel a $ 450 la platea, 300 la cazuela y 200 el paraíso.

La cartelera para el décimo mes del año, tanto para el Teatro como para el Espacio Cultural, se ajusta al siguiente detalle, de acuerdo a lo informado por la Intendencia:

Sábado 3 y Domingo 4

Día del Patrimonio

Visitas Guiadas

Sábado 10

Hora 21:00

Presentación de SPUNTONE- MENDARO

Entradas: Platea $ 450, Cazuela $300, Paraíso $ 200

Venta por Tickantel

Domingo 11

Hora 17:00

Kompania Romanelli presenta “EL GRAN TRUCO”

Entradas: Platea $ 450, Cazuela $350, Paraíso $ 250

Venta por Tickantel

Viernes 16

Hora 20:30

TEATRO El Galpón presenta la obra “ARLEQUINO” versión de Lila

García sobre la obra de Carlo Goldoni.

Entradas: Precio único $300

Venta por Tickantel

Sábado 17

Hora 21:00

Diego Delgrossi con el espectáculo “LA NUEVA (A) NORMALIDAD”

Entradas Valor: precio único $ 300

Venta por Tickantel

Domingo 18

Hora 19:00

Presentación de la Obra “LA FUNCIÓN POR HACER” de Miguel del Arco y Aitor Tejada

Entradas: Platea $300, Cazuela $250, Paraíso $200

Venta por Tickantel

Viernes 23

Hora 20:00

“LOS LIBROS A ESCENA”

Entrada Libre

Sábado 24

Hora 20:30

Presentación CORO DEL SODRE

Entrada Libre

Jueves 29

Hora 21:00

Maximiliano de la Cruz en “MAXI STAND UP “

Valor entradas: A confirmar

Sábado 31

Hora 21:00

Espectáculo de Carlos Barceló (Detalles a confirmar)

ESPACIO CULTURAL

EXPOSICIONES:

Sala de Conferencias:

“IDA VITALE PALABRAS QUE ME CANTAN”

El Centro Cultural de España, Universidad de Alcalá y el Ministerio de Cultura de España organizan la exposición “Ida Vitale: palabras que me cantan”, en la que se hace un recorrido exhausto por la vida y obra de la gran poeta uruguaya, Premio Cervantes 2018. Con sus 95 años de vida, es la historia de un siglo la que mostramos, un siglo en el que sus sorprendentes poemas recogidos en 11 libros dialogan con imágenes referenciales y proponen al espectador la posibilidad de entrar en un país maravilloso, no el de Alicia, sí en el creado por IDA. También otros artistas van a dialogar con la obra de Ida Vitale, entre ellos el español Frederic Amat, así como los ganadores de la convocatoria del Centro Cultural de España titulada Idamanía, que ahondan en el concepto y en la esencia de su poesía. Una exposición que sirve de homenaje a la gran poeta, pero que también pretende presentar la poesía, no solo desde lo íntimo, sino desde el concepto de poesía expandida, abarcadora, cercana, y universal.

Curaduría:

Ricardo Ramón Jarne

Jesús Cañete Ochoa

Organiza:

Centro Cultural de España en Montevideo

Universidad de Alcalá

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

Subsuelo:

“GURVICH Y EL CERRO” (FUNDACIÓN GURVICH)

Cuando hacia 1958 Gurvich se muda al Cerro, su pintura se ve paulatinamente atravesada por el lugar. El artista es así un intérprete del espíritu del sitio. Esto se refiere no solo a los aspectos visuales, sino a sus historias, su gente, sus anécdotas. El Cerro y sus circunstancias es captado y vivido por Gurvich en su vida cotidiana y nos es devuelto a través de su mirada y de su oficio de pintor.

El Cerro es un barrio de obreros e inmigrantes como él. No es la ciudad, lo urbano, sino que aparece lo rural donde la naturaleza tiene otra presencia. Eso tiene que ver con su primer viaje a Israel, especialmente con sus vivencias en el Kibutz Ramont Menasché, que deja una huella profunda que marcará todo su arte posterior. Pero también ese nuevo paisaje tiene que ver con nuevas referencias.

Chegall El Bosco, Bruegel y la necesidad de expresar otras historias, otras narraciones que se alejan de una visión universitaria más abstracta para conectarse en los personajes humanos y sus anécdotas.

Arq. Rafael Lorente

Cofre Fort:

“Muestra con su mirada, en sus zapatos”.

Fotógrafo Carlos Gómez

Propone una aproximación al Día de la Mujer desde la cercanía: miradas que nos convocan e interpelan para involucrarnos desde la alteridad. Tratar de acercarnos francamente al otro como para – al menos por un instante – poder ver con sus propios ojos, calzar sus mismos zapatos.

Cambiar de perspectiva para descubrirnos necesariamente complementarios, diversos, capaces de concebir e inaugurar la igualdad.

Hall:

Muestras permanentes de Hugo Nantes y Heber Riguetti y Concurso “Arte, Medicina y Salud”

En adhesión al Día del Patrimonio

Bóveda:

Museo de la Identidad Maragata- Hugo Nantes

Horarios Exposiciones:

Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hs.