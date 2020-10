Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Posibilidad de descontrol en tu entorno personal. Deja tus intereses de lado para dedicarte a actividades sociales.

Amor: Muévete con soltura, comunica tu entusiasmo. Las manifestaciones afectivas serán bien recibidas por la persona que amas.

Riqueza: Los primeros bosquejos te muestran una idea que comienzas a disfrutar por el vértigo que te proporciona lo nuevo.

Bienestar: No desafíes a quien te dobla en fuerzas. Primero busca aliados, te ayudarán a enfrentar los obstáculos que se te presenten.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te encuentras disconforme con el momento que estás atravesando. Aunque el futuro prometa, te costará esperar. Sé paciente.

Amor: El amor puede transformase en una obligación fastidiosa. Las demandas, los celos y los problemas materiales te agobiarán.

Riqueza: Tu esfuerzo no rinde, tal vez estás desperdiciando otros recursos tecnológicos o intelectuales que darían mejores resultados.

Bienestar: Manténte fuerte, decídete a superar todos los obstáculos que se te presenten. No decaigas si las cosas no te son fáciles, todo se irá acomodando.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tu indecisión podría llevarte a enfrentar momentos de gran amargura. Intenta no descolocar a los demás con tus giros.

Amor: Si no estás seguro de lo que sientes, debes decirlo. La sinceridad es algo que los demás valorarán de ti.

Riqueza: Si necesitas ayuda económica deberás recurrir a tus seres más cercanos. Explica tus problemas con claridad.

Bienestar: Los cambios nunca son fáciles, en especial si los experimentas en el ámbito emocional. No te desesperes.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Será un día conflictivo, porque estarás todo el tiempo decidiendo si dejas pasar comentarios que sobre tu persona. Hoy, evita las discusiones.

Amor: Aceptar lo que el otro tiene para dar, será un gran paso en el amor. No busques la perfección, valora las ganas de ser mejor.

Riqueza: Buen momento para hacer una pequeńa inversión. La presencia positiva de Mercurio te depara negocios o ventas favorables.

Bienestar: Es momento de mimarte y darte todos los gustos. Debes tomarte el tiempo necesario para descansar.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Un acontecimiento importante volverá a reunir a toda la familia. Será un momento muy agradable que disfrutarás mucho.

Amor: Tendrás que luchar contra la tristeza del abandono del ser querido. Para poder volver a salir, primero tienes que dejarte caer.

Riqueza: Debes hacer mucho para afianzar tu situación económica, eres eficaz y capaz de desarrollar capacidades y potencial de triunfo.

Bienestar: Con tus amigos más cercanos, tienes que sanar algunas cosas. Esas relaciones estropeadas deben ser curadas con amor y comprensión.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy será un día para la diversión por más que debas permanecer en tu hogar. Planifica una conversación con viejos amigos. Te soprenderás.

Amor: Tus preocupaciones laborales están afectando tu pareja. Haz lo posible por dominar tus nervios y no herir a quien quieres.

Riqueza: Deberás prestar mucha atención a todo lo que tenga que ver con asuntos legales o jurídicos, podrían causarte inconvenientes.

Bienestar: Recibes de regalo un día con una dosis extra de energía. Tendrás ganas de comerte el mundo. Te lo pide el cuerpo, simplemente.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Tus opiniones inteligentes y potentes serán un agregado bienvenido para cualquier grupo. Se cumplen los objetivos previstos.

Amor: El cuidado con el que guardas la sensibilidad de quien te ama es tu mayor tesoro. Mantente atento frente a las adversidades.

Riqueza: Una promesa que queda en la nada. Tendrás de qué quejarte, pero es improbable que alguien te escuche. Mantén la calma.

Bienestar: Sé completamente original con tus ideas. Mantén un punto de vista positivo en todas las situaciones y más a la hora de interactuar con los demás.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Caen las murallas que parecían inexpugnables. Algo nuevo te entusiasma y te quita la energía. Toma todos los recaudos necesarios.

Amor: Peleas y roces. Asuntos poco importantes se convierten en centrales. Cede en algo, abrirás un camino a la reconciliación.

Riqueza: Embarcarte en una aventura financiera no te salvará de tus deudas sino te conducirá a un rojo en tu contabilidad. Se prudente.

Bienestar: Es bueno ser piadoso con quienes son más débiles. Demuestra lo que eres capaz de dar sin que se abusen de tu generosidad.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy estarás inspirado y no te costará ningún trabajo acaparar la atención del resto. Exprésate libremente.

Amor: Emociones intensas. Tu sex appeal estará a flor de piel. Recibirás llamados y diferentes propuestas. Piensa bien antes de elegir qué hacer.

Riqueza: Nada de lo que suceda hoy que tenga matices negativos será digno de pasar a tu historia personal. Tenderás a olvidarlo con rapidez.

Bienestar: Hoy podrás alcanzar la armonía. Debes ser paciente y mantener la calma y el dominio sobre ti mismo, para continuar con el aura que te caracteriza.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Tendrás gran habilidad para hacer relaciones públicas, no dudes en acompańarte de gente culta y divertida. Asiste a eventos sociales.

Amor: Estado especial en cuanto a tus relaciones amorosas. Tendrás una gran necesidad afectiva y te sentirás mal si estás solo.

Riqueza: Si estás pensando en cambiar de trabajo, es el momento de dejarlo y aventurarte por un nuevo camino. Aprovecha oportunidades.

Bienestar: Si te sientes exigido a cumplir con algo pendiente, no te evadas y enfrenta la situación. No andes con rodeos, te harán perder el tiempo.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Recibirás una recompensa por acciones realizadas en el pasado. Te sentirás reconocido en tus valores. Comparte tu felicidad con seres queridos.

Amor: La imposición no resulta un arma fiable a la hora de negociar con tu pareja. Pueden presentarse situaciones complicadas para los dos.

Riqueza: Si comenzaste una nueva empresa o profesión, el progreso vendrá como un relámpago. Las finanzas irán lentas pero seguras.

Bienestar: Quien te dio la espalda en el momento menos oportuno puede haberte hecho un gran favor. No insistas, deja que los recuerdos malos se vayan.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Tu capacidad intelectual será puesta a prueba por quienes te envidian desde el anonimato. No titubees, tu inteligencia superará cualquier situación.

Amor: Estabilidad y optimismo. Buenos momentos, ideal para reencuentros románticos. Lograrás cortar con la rutina que te agobia.

Riqueza: No te sorprendas si te invitan a incursionar en la política, serás reconocido por tu fortaleza y perseverancia en el trabajo.

Bienestar: Cuando te enfrentas a alguien que consideras más fuerte y te hace sufrir, recuerda que la astucia es una herramienta muy útil. Utilízala.

