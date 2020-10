Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tu entorno familiar te apoyará mucho en este momento en las decisiones que tomes y te sentirás seguro para realizar cambios.

Amor: Si sabes que una persona te quiere, muéstrate tierno, carińoso, atento y fiel. Será el mejor de los regalos.

Riqueza: Estarás más decidido a la hora de efectuar tus compras e inversiones, pero ten cuidado en los gastos excesivos.

Bienestar: Tendrás un leve debilitamiento psicofísico y momentos de descuido. Contra los dolores musculares nada mejor que actividad física, aún dentro de tu hogar.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te sentirás presionado para terminar lo que tienes pendiente. Si no puedes hacerlo, sabrán comprenderte y te ampliarán los plazos de entrega.

Amor: Necesitas que te quieran y que te lo demuestren con actitudes concretas. Si lo que quieres no llega, pídelo de manera directa.

Riqueza: Te ofrecerán participar en proyectos muy creativos. Es el momento de mostrar todas tus virtudes. No dejes pasar la oportunidad.

Bienestar: Debes controlar tu fuerte temperamento y evitar las discusiones. No cometas excesos al comer o beber.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

No todo lo planeado suele salir como esperamos. No te desesperes si recibes una respuesta negativa, tendrás otra oportunidad.

Amor: Los rumores de malas personas llegarán a tus oídos intentando molestar en tu relación. Sé cuidadoso con los comentarios.

Riqueza: No darás importancia a los problemas que se te presenten en el trabajo, hoy te encuentras dispuesto a enfrentarte a todo.

Bienestar: Te sentirás algo más cansado de lo normal. Frena un poco el ritmo y practica alguna terapia que te guste.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tu vida social pasará en estos días por su mejor momento. Tus amistades pedirán cita con tiempo para poder tener una charla contigo.

Amor: El plano afectivo no se quedará atrás. También tendrá cosas que reclamarte, pero eso podrás solucionarlo con un poco de carińo.

Riqueza: Tienes que ser paciente. Controla tu carácter y concentra las energías en trabajar para forjarte un futuro mejor.

Bienestar: Te encantará, y revitalizará tu cuerpo y tu mente, conversar con tus amigos y sacar toda tu expresividad interna.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Pese a un par de peleas en tu casa, estarás alegre, creativo y enamoradizo. Mantén incentivada tu curiosidad natural.

Amor: Romance y encuentros profundos. Cederás a la tentación de vivir una aventura fogosa y osada con quien menos te imaginas.

Riqueza: Reconoce tus límites en tu economía. Todo no se puede. Busca el equilibrio en lo espiritual no en lo material.

Bienestar: Mira a tu alrededor, tienes amigos de toda la vida que te acompańan y amigos recientes que demuestran ser incondicionales ante las adversidades.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

La seguridad que tienes sobre lo que piensas te jugará una mala pasada. No siempre tienes la razón. Escucha a los demás.

Amor: Tu pareja te sorprenderá con reproches. No deberías actuar de una forma precipitada o irreflexiva. Busca dialogar en calma.

Riqueza: No habrá manera de negociar contigo hoy. Sabes lo que quieres y no estás dispuesto a conformarte con otras cosas.

Bienestar: No te excedas en las comidas, ya que podrías sufrir molestias digestivas. Si te sientes mal no te automediques y visita al médico.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Crisis e intranquilidad por especulaciones financieras y compromisos de pago. Altibajos emocionales. Acércate a tus seres queridos.

Amor: Situaciones inesperadas se desenlazarán de mal modo. Todo lo vivido deja enseńanza, intenta no volver a cometer los mismos errores con otra pareja.

Riqueza: Se darán las condiciones necesarias para que lleves a cabo viejos proyectos. El factor suerte se encontrará de tu lado.

Bienestar: Encontrarás muchas piedras en el camino, pero tendrás la habilidad para sortearlas. No decaigas si las cosas no salen a la perfección.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Tu gran espíritu competitivo hará de tu vida un desafío. No lleves todas las situaciones a extremos. Busca un equilibrio gratificante.

Amor: Reconcíliate, tendrás muchas posibilidades de fortalecer tus vínculos afectivos. Te mostrarás más protector, cálido y afectivo.

Riqueza: Aparecen oportunidades. Utiliza tu intuición para elegir la correcta. No desaproveches situaciones que se pueden dar una sola vez.

Bienestar: Los miedos no serán de mucha ayuda en esta etapa. Toma coraje y plantea las situaciones a las que no podías hacer frente. Logros.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Debes pensar nuevas estrategias para lograr superar la realidad que te aflige. Esa será una buena forma de empezar el día.

Amor: Si crees que no te aman lo que esperas, no estará de más pedir alguna prueba de afecto. Piensa bien antes de tomar una decisión importante.

Riqueza: Se reanimará un proyecto que tenías en mente hace mucho tiempo. Deberás buscar contactos para poder cerrar el negocio.

Bienestar: Debes tener un balance más adecuado en tu dieta, o podrías empezar a tener problemas en varias zonas de tu cuerpo.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Un espectáculo que no esperabas presenciar despertará tu lado más social y colaborador. Te sorprenderá tu actitud.

Amor: La comunicación será la clave del día para que la relación funcione como esperas. Toma la iniciativa y exprésate con libertad y sinceridad.

Riqueza: Nuevo rumbo en el plano laboral. Te concentrarás en cerrar ideas que te venían dando vueltas en la cabeza.

Bienestar: Te invitarán a involucrarte en actividades que no serán buenas para tu cuerpo. Evítalas si puedes.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy será un día de pocos estímulos. No estarás de humor para el contacto con la gente, y si lo haces no tendrás buenos resultados.

Amor: No quieres separarte, pero no detectas el problema. Intenta darle una vuelta a la situación, llevará más tiempo pero resultará.

Riqueza: Opiniones encontradas en el trabajo. Deberás situarte de uno de los lados si no quieres ser tomado por abogado del diablo.

Bienestar: Cuida tu piel ya que tenderá a la deshidratación y sequedad. No es aconsejable que realices movimientos bruscos en frío.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy, tu fuerte será la creatividad para resolver problemas. Por más que sientas que tus pensamientos son poco convencionales, exprésalos sin miedo.

Amor: Tu creatividad, originalidad e inventiva se realzan en tu vida amorosa. Si tú quieres, todo puede cambiar para bien.

Riqueza: En lo laboral encontrarás tu rumbo en estos días. Debes dialogar y dar tus puntos de vista. De tu boca saldrá la solución.

Bienestar: Molestias en la zona de rińones. Dolores de cabeza y sensación de agotamiento general. Cuida la alimentación.

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy