María Noel Battaglino hizo una profunda reflexión sobre el resultado obtenido por el FA.

“No se alcanzó el objetivo principal pero estamos satisfechos y tranquilos porque conseguimos un sin fin de objetivos intermedios que nos habíamos propuesto“, aseguró la ex candidata a la ISJ, entrevistada en el programa Sobremesa de Radio 41, que conduce Jorge Gutiérrez Pérez.

De la derrota “tenemos que aprender sobre muchas cosas” dijo. Y añadió: “Mi principal aprendizaje es que hay una lógica de funcionamiento de la ciudadanía que no la estamos logrando entender”.

Tras aclarar que no hacía un juicio de valor -“sería un error hacer un juicio de valor sobre lo que está bien y lo que está mal”- Battaglino manifestó que el Frente Amplio debe “pensar porqué las personas pueden estar actuando de las forma que están actuando, pero sin juzgar. Es una autocrítica que me hago en lo personal y en lo colectivo: muchas veces nos dedicamos a juzgar y no a ponernos en un lugar que nos permita saber por qué pasa”, cuestionó.

Al ensayar una respuesta, Battaglino sostuvo que la coalición de izquierda debe buscar la forma de hacer “primar la empatía. Porque si fuera por la gestión tendríamos que haber ganado”, consideró.

“Yo ahora realmente tengo dudas si la gente valora si una gestión es eficiente o no. Realmente me pregunto eso. Las críticas a la gestión (de la administración que finaliza), más allá de lo que podíamos decir desde el Frente Amplio, las tuvieron los propios blancos a lo largo de toda la gestión. Múltiples críticas. Y sin embargo eso no pesó”, subrayó.

Y señaló que lo ocurrido en San José también pudo apreciarse otros puntos del país: “Las personas más cuestionadas desde la ética, la moral y la gestión, con pruebas contundentes que confirmaban las irregularidades, fueron avaladas. Cuánto hay para analizar ahí que no estamos llegando a comprender. A qué cosa de la gente llegan que no podemos percibir y no entendemos”, se preguntó.

“Nos falta ponernos en el lugar de la gente” sentenció, luego de marcar su rechazo enfático a las políticas clientelares.

“Hay personas con una vida cotidiana tan compleja y con tantas dificultades, en las que prevalece la necesidad de atender el día a día. Hace algunas semanas recorría la zona de Delta El Tigre, veía la gente que vive al lado del vertedero, y me decía ‘¿Qué le puedo decir yo a eta gente? ¿Le puedo venir a hacer propuestas? ¿O lo que tengo que venir a decirle es ‘sí, te voy a traer el plato de comida que te falta, la canasta que necesitás o el bloque para que tu vivienda sea más digna?’ Yo no estoy diciendo que tenga que pasar por ahí la forma, pero tenemos que hacer un análisis de esto. ¿Quién puede decir que está mal, que una chapa no importa? ¿Quién le puede decir eso si es la vida de la persona?” cuestionó.

En esa línea, opinó que el haber “descuidado la base social” -que, a su entender, es la que permite “la real cercanía”- ha sido un factor preponderante.

“Nosotros hablamos de cercanía, de hacer un gobierno de cercanía, de estar cerca de la gente. ¿Pero pueden las autoridades estar ceca de la gente? O quién puede estar cerca de la gente es un vecino, un referente… Podría ser el alcalde, pero hasta el alcalde no puede estar en el cuerpo a cuerpo”, reflexionó.

“El referente local tiene un valor que no hemos dimensionado. El que te ayuda es el vecino, el referente, que te solucionó un problema en un momento puntual de dificultad. Y reitero: yo no estoy diciendo que esto tenga que ser así. Y quiero en este punto voy a marcar una gran diferencia: nosotros veníamos con el MIDES, venía una institución. Sus técnicos hacían las evaluaciones, se le daba a la persona la asistencia que necesitaba y naturalmente quedaba agradecida. Pero era un programa de un gobierno. Del otro lado está el caudillo, que sigue todos los días al lado tuyo, recordándote la ayuda que te dio fulano o mengano. Eso le está faltando al FA para poder dar respuestas más rápidas, más cercanas. Nosotros decimos ‘ayudó el MIDES. El gobierno’. Pero del otro lado está el de al lado, el vecino, el referente, con nombre y apellido. Hay ahí algo para analizar profundamente”, reiteró.