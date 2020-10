Una adolescente quedó atrapada en una secadora luego de intentar realizar un desafío viral. Mientras los bomberos la rescataron, sus amigas no podían parar de reírse.

Rosie Cole se había juntado con sus amigos a tomar vino y tequila. Luego de varios tragos, sus compañeros de casa la desafiaron a entrar en la secadora. Sin embargo, creyeron que no había ninguna posibilidad de que la joven se animara. Pero tras algunos minutos, la joven comenzó a meterse en la máquina. Cuando quedó completamente adentro, se dio cuenta de que se había atascado.

Después de que sus compañeras de casa intentaron y no pudieron sacarla, llamaron a los bomberos. En ese momento, sus amigos grabaron un video donde no pueden contener la risa mientras llaman a los servicios de emergencia para que se acerquen al lugar.

Enseguida llegaron tres bomberos desconcertados por la situación. En 20 minutos consiguieron liberarla con éxito de la secadora. Tras conseguir salir, la joven dijo: “Estaba con mis otros compañeros de casa, y uno de ellos me retó a entrar”.

Añadió: “Yo, pensando que no había ninguna posibilidad de que encajara, decidí intentarlo. Para mi sorpresa, pareció más fácil de lo que pensaba”. “No fue hasta que moví ambas caderas hacia adentro y crucé las piernas detrás de mí que me di cuenta de que no podía salir”. reveló.

“Mis compañeros de casa me hacían reír. Pero cuando me di cuenta de que no podía descruzar las piernas y tenía las caderas atascadas, me preocupé un poco. Especialmente cuando traté de liberarme, la secadora se inclinó hacia adelante y no pude salir”, contó.

Rosie contó que los bomberos fueron muy serviciales. "Definitivamente no fue uno de mis mejores momentos, lo dejaré fuera del CV", dijo entre risas.

