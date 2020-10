Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Te has vinculado con el lado positivo de cada experiencia que has tenido. Continúa dejando de lado los prejuicios y seguirás avanzando.

Amor: Conocerás a una persona agradable y sencilla. Esto es en el fondo lo que te atrae de ella, será un excelente encuentro.

Riqueza: Tendrás éxito profesional, con posibilidades de mejorar económicamente. Esto traerá tranquilidad a otros aspectos de tu vida.

Bienestar: Es tu momento de exigir de buena manera que se cumplan las promesas que te han hecho. Eso también te da el valor que tú tienes.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te sentirás satisfecho al ver que pudiste concretar muchos objetivos que te habías planteado con anterioridad.

Amor: Podrías dedicar este día a tu pareja haciendo algo especial para cenar. Te lo agradecera.

Riqueza: Es el momento de conseguir algunos avances, especialmente en el ámbito económico. Te ofrecerán hacer algunos trabajos impensados.

Bienestar: La verdad siempre es la mejor opción frente a todas las circunstancias de la vida. La claridad con los seres queridos te otorgará bienestar.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

No se recomienda que actúes por impulso el día de hoy, esto te puede colocar en una situación peligrosa.

Amor: No distraigas tu mirada, más atención a tu pareja. Estar desatento puede desembocar en discusiones, distanciamientos y rupturas.

Riqueza: Genera proyectos con colegas con quienes tengas afinidad, es lo que estás necesitando para volver a apasionarte con tu trabajo.

Bienestar: Piensa seriamente en las consecuencias antes de jugarte por una causa perdida. Confía en los actuales cambios, serán para mejor.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Recobrarás tu brillo y buen humor. Tu carácter sociable te permitirá estar muy solicitado en todos los ámbitos. Buena energía.

Amor: Quien ha ganado tu ardiente corazón ha encontrado un tesoro. Es importante que respetes tu necesidad de intimidad.

Riqueza: Tendrás que sortear obstáculos porque el dinero será todo lo que te preocupa. Tu entusiasmo y buen humor merman.

Bienestar: Si te interesa mantener armonía en tus vínculos afectivos, sociales o laborales, habla con sinceridad sobre lo que te molesta y encuentra una solución.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Lograrás sobreponerte a la soledad. Muy acompańado por familiares y amigos que te adoran por quien eres. Habla con ellos.

Amor: Intenta usar la cabeza y poner en claro lo que esperas de la vida en el terreno amoroso. Te ahorrarás problemas luego.

Riqueza: Piensa firmemente en un cambio en tu proyecto laboral. Ganarás menos pero disfrutarás más de tu tiempo libre.

Bienestar: Pon toda tu energía en hacer limpieza, tira lo que no sirva, ordena el ropero, regala lo que está en desuso.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Una vuelta de página. Surgirán nuevos amores y se reforzarán tus sentimientos de siempre. No mires hacia atrás, planifica el futuro.

Amor: Pasarás por un momento de estancamiento en la relación. La comunicación se pone difícil. Intenta aplicar la gracia para salir del trance.

Riqueza: No resultará difícil para ti obtener óptimas ganancias de las inversiones ya realizadas. No es momento de vender.

Bienestar: Te encontrarás en la cuerda floja. Tendrás que elegir entre desarrollarte profesionalmente o constituir tu familia. Recurre a tus afectos cercanos.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

No te demores en realizar trámites personales o gestiones laborales, manéjate dentro de los plazos establecidos. Resolverás cuentas pendientes.

Amor: Tendrás la sensación de que invaden tu intimidad. Haz a un lado a tu pareja para protegerla, hasta mejorar tu estado anímico.

Riqueza: Se revierte un problema laboral que te molestaba. Queda en suspenso una inquietud que habías planteado. Puntos de vista encontrados.

Bienestar: Trata de permanecer en equilibrio física y mentalmente. Si hay malos entendidos entre tus amigos, no des pie a chismes. Mantenete a un lado.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Una persona no muy agradable de tu pasado se presenta para recordarte viejos episodios. No te angusties y piensa que sólo es el pasado.

Amor: Buena jornada para el amor y las conquistas. Si ya tienes pareja es un buen momento para estrechar las relaciones afectivas.

Riqueza: Deberías aprovechar este día para intentar hacer algo productivo y que perdure. En definitiva, podrás tener éxito material.

Bienestar: Debes armonizar y redistribuir tu energía, ya que ese es tu valor más preciado y tiene límite. No malgastes tu tiempo en cuestiones sin sentido.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Es un gran día para pensar en el futuro profesional, en cambios en el hogar y en encuentros virtuales con amigos.

Amor: Los intereses amorosos y familiares entran a ser preponderantes en su actuación. La independencia puede ser contraproducente.

Riqueza: Será un día en el que podrían surgir oportunidades. Permanece alerta para no dejarlas pasar de largo. No pidas dinero.

Bienestar: Alguien se confesará contigo y comenzarás a aceptar lo que sientes, aunque no querrás reconocerlo.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Anticiparte a los hechos no te convierte en previsor sino aumenta tu ansiedad. No olvides que el futuro es incierto.

Amor: Vive intensamente cada día con tu ser amado, no te arrepentirás. No limites tu deseo y dale rienda suelta al amor.

Riqueza: Recibirás un llamado inesperado con una propuesta laboral. Estúdiala con atención, puede ser la oportunidad esperada.

Bienestar: No olvides que un libro es una excelente compańía para aquellos momentos en que eliges estar solo. Vía libre para fantasear.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Si quieres que las cosas salgan mejor tendrás que conseguir equilibrarte y no pelear, ni discutir con todo el mundo.

Amor: Te sorprenderás porque alguien que hace mucho tiempo que está contigo te dirá cuánto le gustas y te hará una invitación.

Riqueza: Procura controlar mejor tu presupuesto porque de momento no se presenta ningún aumento salarial en tu trabajo.

Bienestar: Continúa con los ojos abiertos. Date el lugar que necesitas y verás cómo serás bien recibido. Mantén la frente en alto.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Tu actitud positiva podrá neutralizar los inconvenientes que se presentarán. Los astros no indican situaciones catastróficas.

Amor: Atraerás a personas más jóvenes, aunque no tienes ganas de complicaciones. Antes de meterte en un problema piensa en tus familiares.

Riqueza: Profesionalmente estarás estable, pero tendrás ganas de iniciar nuevas actividades que te saquen de la rutina.

Bienestar: Si deseas vivir plenamente tu vida, debes abrirte a los afectos y dejarte querer. Sufrir no debe ser una constante en tu vida.

