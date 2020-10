El promedio fue de US$ 4.038,46. La actividad es una instancia de referencia para la raza Hereford y toda la zafra de toros.

El sábado 3 se realizó un nuevo remate de Los Toros de Kiyú en la Central de Pruebas Hereford sobre la ruta 1, se trató de la edición 44ª y la conducción fue del escritorio Dutra, con una oferta de 26 toros de 26 cabañas diferentes. Las ventas fueron totales, informa La Mañana.

El valor mayor fue de US$ 15.000, un toro mocho de Jorge Barbosa S.G. del Grupo 1, con un peso de 884 kilos al peso de 29 de setiembre. El promedio general fue de US$ 4.038,46.

Daniel Dutra comentó con satisfacción el desarrollo de la subasta, destacando la agilidad y la dispersión a todo el país.

Los valores fueron los siguientes: 25 toros Polled Hereford PI, máximo US$ 15.000, mínimo US$ 2.400, promedio US$ 4.022,40. 1 toro Hereford PI, valor US$ 4.440.

En total fueron 26 toros, US$ 4.038,46 de promedio.

Mucho más que un remate.

La actividad de la Central de Pruebas no se limita al remate final, se trata de un proceso de evaluación que busca lo mejor de la raza. El objetivo es la evaluación de toros Hereford Pedigree por caracteres económicos de producción.

Tal como se informa por la Sociedad de Criadores Hereford en su página web, las características de evaluación que se consideran en esta prueba de comportamiento son la ganancia diaria en la prueba y peso a los 18 meses, las cuales se utilizan para estimar un índice final ponderándose estas características en un 75 y 25 % respectivamente. También se consideran otras características como ganancia diaria predestete, a partir de la cual se elabora la preselección para el ingreso a la muestra.

Durante la prueba, cuando los toros cumplen 18 meses de edad, se toman las medidas de altura del anca, circunferencia escrotal, área de ojo de bife y espesor de grasa, las que serán incorporadas al programa de EPDs. Estos serán considerados por el jurado al momento de establecer el orden de venta del remate. Previo al mismo, los toros son sometidos a un control de aptitud reproductiva, por lo que se venden con garantía de fertilidad.

Los ganadores.

El inicio de la prueba fue hace casi un año, el 15 de octubre de 2019 con 28 toritos de 411 kilos peso promedio, y terminó el 28 de abril de este año con un peso promedio de 626 kilos (1,101 K de ganancia diaria).

En el grupo 1 el ganador fue la caravana 2 de Jorge Barbosa S.G.; en el grupo 2, la caravana 18 de Elia L. Von Metzen Finkelde.

En la prueba de eficiencia de conversión fueron, el ganador del grupo 1, caravana 2 de Jorge Barbosa; en el grupo 2, la caravana 22 de Las Divisas S.C. / Fuente: La Mañana