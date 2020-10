Refiere a los trabajadores de personas públicas no estatales, según lo establece un artículo del proyecto de Ley de Presupuesto.

Otra norma incluida en el texto indica que los pases en comisión de este tipo seguirán vigentes hasta que culmine la legislatura, el 14 de febrero de 2025, informa Telemundo.

El artículo 24 del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional excluye de la norma vigente la posibilidad de sacar nuevos pases en Comisión para las personas públicas no estatales, desde el primero de enero de 2021, fecha en la que entrará en vigencia la Ley de Presupuesto quinquenal.

Por otra parte, el artículo 34 establece que aquellos pases en Comisión ya otorgados para trabajadores pertenecientes a empresas públicas no estatales cesarán de pleno derecho el 14 de febrero de 2025, al finalizar esta legislatura. Desde esa fecha, regirá el artículo 24 y no se podrán otorgar pases en comisión para trabajadores de personas públicas no estatales. / Fuente: Telemundo / Foto: Foco