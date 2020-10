El primer mandatario dijo también que “el abigeato dejó de ser una cosa para comer y pasó a ser una industria”. Al referirse a las jaurías se preguntó “qué diferencia hay entre un perro y una oveja que se cría para mantenerse en la vida”, por lo que exportó a quien tiene perros a que los cuide porque “no se puede actuar de manera irresponsable”.

“Yo el año que viene voy a venir, si me invitan y si no me invitan también voy a venir, porque el año que viene ya nos tienen que pasar la cuenta, el año que viene no le podemos echar la culpa a nadie, es toda nuestra”, dijo el primer mandatario en el discurso de cierre de la 76 Exposición de Ganado Lechero de San José.

También enfatizó que el “productor necesita que el gobierno le dé el estribo”.