Algunos destacaron el hecho de poder acercarse sin mayor inconveniente al primer mandatario; otros consideraron la acción un tanto excesiva, más en el marco de la pandemia.

Fueron decenas de “autoretratos” los que el presidente de la República Luis Lacalle Pou se tomó al llegar el domingo por la tarde al llegar predio de la Rural de San José. Minutos antes, en plena calle, habían sido otras tantas.

A continuación compartimos algunos de los comentarios de los lectores de San José Ahora.

Norma Fernández: “¿Dónde está el distanciamiento? ¿Este es el ejemplo que dan? Después critican a la demás gente. Que falta de respeto el señor. Y todos esos que no se cuidan y joden al resto”.

Eliana De León: “¿Y el coronavirus? El gobierno pide que justamente lo que hace el presidente no se haga. ¿Y el sí? La verdad no se entiende”.

Fernando Cinco Tréboles: “La humildad y la sencillez de un presidente que al Uruguay le hacía falta… ah sin guardas espaldas… no cómo Tabaré”.

Esteban García: “Y la gente que todavía no ha podido festejar los 15 de su hija, esto es una tomada de pelo”.

Nancy Martínez: “La única diferencia, que no es justificación, que están en espacio abierto, pero por Dios como se amontonan por una foto. Veremos cuál será la opinión del ministro Salinas. ¿Dará otro tirón de orejas?”.

Silvia Britos: “Envidia porque vino a visitar a la gente del campo, esto es un presidente sabe de dónde sale la riqueza del país”.

Esther Moreira: “Ese es mi presidente, amable y accesible”.

Teresa Sosa: “Yo aplaudo a Luis. Les duele ver esto y no es mal presidente. Les corroe el alma ver que la gente lo quiere y no como Tabaré que se sentaba y no los escuchaba”.

Carlos Daniel Armua: “Risa dan, sigan discutiendo que ningún político te pregunta si llegas a fin de mes. Sigan defendiendo políticos, lo único que se pierde es amistades familia por defender lo indefendible”.