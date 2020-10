Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Te dominan sentimientos instintivos esenciales que pueden convertirse en un reto para acoplar el proceso racional del pensamiento.

Amor: Comenzarás un nuevo capítulo sentimental. Si estás solo es pura y exclusivamente porque así lo deseas. No te faltan propuestas.

Riqueza: Habrá dinero disponible y mucho que aprender en esta etapa de acción. Pensar en un préstamo para ampliarte será buena idea.

Bienestar: Es mejor trabajar en equipo, de ese modo compartirás responsabilidades y te sentirás contenido y apoyado. El ser humano no es una isla.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tu mayor solvencia actual tendrá un efecto directo en los vínculos familiares. Estabilidad emocional que repercutirá en la calidad de vida.

Amor: Pequeńas discusiones pueden empańar un día perfecto. No debes dejar que te afecten. Haz gala de tu carácter positivo.

Riqueza: Tu economía mejorará sensiblemente. Actúa con prudencia y no tomes decisiones impulsivamente. Cuídate con los gastos.

Bienestar: No te dejes llevar por la impaciencia y la prisa. Evita las situaciones que te agobien. Buen momento para practicar meditación.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Con entusiasmo harás mucho más por los demás sin que esto signifique un sacrificio. Placer de compartir con los que te quieren.

Amor: Quien regrese a tus brazos lo hará para siempre, olvídate del temor. Sé compasivo y aprende a perdonar viejas ofensas.

Riqueza: Estarás más distendido y más productivo que de costumbre. Pelearás ante obstáculos que parecían insuperables.

Bienestar: No te transformes en víctima de las situaciones. Tienes la capacidad de entrar en acción y ser el protagonista de tu propia vida.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Conflictos financieros que hasta ayer estaban velados se ponen en evidencia. Haz un balance más concreto y realista. Usa tus habilidades para los números.

Amor: Posibilidades de encontrar un vínculo afín a tu naturaleza sentimental y afectiva. Evita caer en superficialidades.

Riqueza: Circunstancias más que favorables. Optimismo. El secreto del éxito residirá en abrir nuevos frentes y mantenerte informado.

Bienestar: Observa las actitudes que estás teniendo. No te quedes en la crítica, intenta ir modificando las cosas que más te molestan de tus formas.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Un encuentro virtual con tus seres queridos te alegrará el día. Puede que exista alguien que quiera acompańarte aún a la distancia.

Amor: Excelente día para abandonar la rutina. No temas sacar a luz toda tu sensualidad en cualquier rincón de tu casa.

Riqueza: Posibles conflictos a nivel laboral ocuparán un gran lugar en tus pensamientos. Debes calmarte y repensar los pasos a seguir.

Bienestar: Nada mejor para poner el broche a este día que una cena en un lugar hermoso. Es una noche para disfrutar de las cosas bellas de la vida.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy serás una persona perspicaz y activa, así que deberías hacer uso de ello en la toma de decisiones importantes.

Amor: Tu situación afectiva puede dar un giro importante en estos días. Debes estar atento y ser muy cauto al momento de pasar a la acción.

Riqueza: Un superior te ayudará a tomar una decisión que llevas tiempo queriendo tomar. Debes confiar en los demás, no todos quieren perjudicarte.

Bienestar: No te dejes vencer por la pereza, ya es hora de comenzar a disfrutar en todos los sentidos de la vida. Busca tener una noche de placer.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Tendrás altibajos de toda índole, laborales y amorosos. Estos conflictos te quitarán el sueńo, y te preocuparán más de lo normal. Resiste.

Amor: Recibirás un insólito planteo de parte de tu pareja que te cambiará el humor por el resto del día. No respondas en caliente.

Riqueza: Cuida tu patrimonio económico y tus finanzas, alguien te propondrá un negocio que no será nada rentable para ti.

Bienestar: Tienes el derecho de poner tus puntos en claro, aún cuando los demás no lo hagan contigo. Sentirás una gran paz interior.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Estás volviendo sobre tus pasos. Cometerás los mismos errores de los que deberías haber aprendido. Mira atrás antes de tomar una decisión.

Amor: Tú y tu pareja han logrado un clima de paz y amor que los guiará por el camino adecuado. No hagas planteos sin sentido.

Riqueza: Es el momento de generar nuevos avances en tus tareas cotidianas. Si lo logras hacer serás reconocido por tus superiores.

Bienestar: Debes ser firme y demostrar que hablas en serio. Muchas veces no te toman en cuenta porque no eres fiel a tus palabras.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tienes como misión tender puentes entre las personas. Generarás buenos contactos afectivos y entendimiento familiar.

Amor: La intimidad recupera la magia de antańo. El amor está en su punto justo y te invita a un banquete. Siéntate a disfrutarlo.

Riqueza: Gente incumplidora pone a prueba tu paciencia. Será cuestión de poner límites a quien te desafía y hacerlo con cierto tacto.

Bienestar: Aprende a perdonar, no conviertas una ofensa en una traición de la cual vengarte. No guardes rencor dentro de ti.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Dedicar tiempo a tus necesidades personales no hará que seas mejor ni peor persona. Bríndate un respiro en el caos en el que habitas diariamente.

Amor: Quizás no sea el momento adecuado para hablar con esa persona que reclama tu atención, puedes herir sus sentimientos.

Riqueza: Continuará la prosperidad financiera. Deberás esforzarte por afianzarte en tu área de trabajo. Período positivo.

Bienestar: Debes olvidarte de las apariencias. Es mejor estar bien internamente que aparentarlo por fuera. Encontrarás buenas compańías.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy no será una jornada muy entusiasta y tu estado de ánimo se verá por los suelos. No tomes decisiones importantes.

Amor: No seas tan exigente con tus seres más cercanos. Deberías hacer la vista gorda a las pequeńas confusiones de tu pareja.

Riqueza: Podrás poner en marcha tus planes, tendrás la energía para hacer ahora lo que te propongas. Es buen momento para pedir préstamos.

Bienestar: Déjate tentar por las nuevas proposiciones. Atrévete a nuevas experiencias y muestra también tu mundo.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Momento de profundos sentimientos. Has puesto tu vida sobre la mesa y te dedicas a ver lo que has hecho. Tendrás buenos resultados.

Amor: Abre tus ojos. Deberías mirar mejor a tu alrededor, ya que está pasando una oportunidad importante por tu lado y no te estás dando cuenta.

Riqueza: Todo lo económico y lo comercial estará ahora activado. Pero no verás los frutos hasta dentro de un tiempo. Debes ser paciente.

Bienestar: Es un buen día para sacar a la luz tus sentimientos. Debes compartir tus ideas y pensamientos, serás muy bien recibido.

