Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Recurrirán a ti en busca de ayuda personas con problemas. Te consideran fuerte y protector.

Amor: Tienes que correr algún riesgo para fundar una etapa plena de alegrías. La contemplación de lo bello será imprescindible.

Riqueza: Si percibes en tu entorno laboral ideas renovadoras no dudes, incorpórate, te dará estabilidad. Súbete a la cresta de la ola.

Bienestar: Si necesitas cualquier cosa, pídela. Tienes muy buenos amigos que harán lo que sea por ti, pero necesitan saber como ayudarte.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Estás en un tira y afloje que por ahora no se definirá. Peleas por poder en el ámbito laboral. No desafíes a quien te tendió la mano.

Amor: Pasarás por un momento de armonía afectiva. No habrá ni un sí, ni un no. Comparte tus decisiones y escucha las opiniones de tu pareja.

Riqueza: No desesperes si el dinero viene por la escalera y los gastos van por el elevador. Revisa los planes a futuro.

Bienestar: No hay nada peor que ser juez implacable de uno mismo. La perfección no existe. Perdónate tus errores y aprende a quererte más.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Desarrollarás tus dotes histriónicas, harás un despliegue de simpatía y buen humor. Necesitarás ayuda para superar los obstáculos.

Amor: Utilizarás la seducción como arma y estarás imprevisible en tus acciones. Será esta actitud la que te haga vencer la monotonía.

Riqueza: Tendrás la buena intención de ir hasta el fin en tus proyectos laborales pero cuentas con poca energía y eso te traicionará.

Bienestar: No estés expectante en todo momento del reconocimiento de tu entorno, es más importante que tú te sientas conforme con lo dado.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Te verás con ánimos de colaborar y participar en actividades sociales. Tu intervención no será menor y te sentirás reconfortado.

Amor: A veces sorprendes a tu pareja, porque para llegar a un punto que está en el norte de tu vida empiezas a caminar hacia el este.

Riqueza: Aparecerá un viejo amigo con ideas innovadoras. Puede ser el principio de una buena sociedad y un excelente negocio.

Bienestar: Los cambios bruscos de temperatura te pueden hacer agarrar un catarro fuerte, que será muy molesto por afectarte la nariz.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Desarrolla tu capacidad de liderazgo. Posees la actitud necesaria. Recibirás el reconocimiento de tu entorno.

Amor: Sorprende a tu ser amado con una comida afrodisíaca y música romántica a la luz de las velas. Tendrás tu recompensa.

Riqueza: Lo que te propongas lo conseguirás sobre todo en el plano laboral. Agudiza tu ingenio.

Bienestar: Abre los brazos a todo lo que te genere emoción. Es un excelente motor para enfrentar adversidades.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Interferir en peleas de otros puede provocar que te expongas innecesariamente. Mantente al margen de situaciones que escapan de tus manos.

Amor: La vida afectiva se presentará más íntima y reservada, pero muy satisfactoria. Haz florecer tus sentimientos. Disfruta.

Riqueza: Hoy será un buen día para aumentar tu producción, afianzarte en tus ocupaciones o iniciar nuevas tareas. Buen horizonte económico.

Bienestar: Prepárate en caso de imprevistos. No olvides que no podemos controlar los hechos, pero sí sus consecuencias. Atenúa los malos momentos.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Pequeńas discusiones te traerán disgustos pasajeros. Evita llegar al límite, saber parar en el momento exacto es un don del que tú disfrutas.

Amor: Sientes admiración hacia tu pareja. Construirás un mundo en torno a su imagen. Te brindará la seguridad que te hace falta.

Riqueza: Los negocios que te propongan serán buenas oportunidades. Pero, antes de aceptar cualquier trato es aconsejable que pidas una segunda opinión.

Bienestar: Realiza una introspección y visualiza qué quieres para el futuro. Planifica en función de tus objetivos. No pierdas el sueńo por imposibles.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy tendrás que hacer mayor esfuerzo que otros días para poner los pies en la tierra y hacer factibles tus anhelos y pensamientos.

Amor: Días de pasión y encuentros que no olvidarás. El sexo en su máxima potencia con quien menos te esperabas.

Riqueza: Podrías hacer buenas compras en este día, artículos para el hogar, bienes raíces, todo lo que se asocie al bienestar de tu familia.

Bienestar: Todo pasa, lo bueno y lo malo. Y todo es necesario para nuestro crecimiento. El dolor de hoy es tu bien de mańana.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Todos los días se aprende algo nuevo, y tú lo haces sin dificultad. Tu mente está abonada, espera ser sembrada de conocimientos.

Amor: Serás una persona infeliz si no logras dejar a quien te hace dańo. La soledad es mejor que la mala compańía, piénsalo.

Riqueza: Los astros indican que se está generando en tu vida una nueva situación financiera. Será por otro lado, no por el laboral.

Bienestar: Intenta tomarte unos días de vacaciones antes de que el trabajo te sepulte. Cuidado con los dolores fuertes de cabeza y con la vista.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Deberás mantener un ojo en tus proyectos y otro en tu hogar debido a ciertos problemas económicos y financieros que estás pasando.

Amor: No busques en tu pareja perfección, recuerda que es tan humana como tu. Aprende a ser más tolerante con sus actitudes.

Riqueza: Finalmente lograrás alcanzar el ritmo que necesitas para poder triunfar en tu ambiente laboral. No cejes, continúa así.

Bienestar: El miedo, el odio y la envidia representan las peores facciones de la mentalidad del hombre. Mantenlas en control o te consumirán.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Decídete a poner en marcha esos proyectos pendientes. Si no lo haces hoy, luego te podrías arrepentir.

Amor: Muéstrate dispuesto a ayudar a tu pareja en cada dificultad que ella experimente. Hazle notar que estarás siempre ahí.

Riqueza: Ha llegado el momento de luchar firmemente por todas tus posibilidades. Si necesitas ayuda habla con tus familiares y amigos más cercanos.

Bienestar: Intenta regalarte unos minutos para cultivar tu interior. El bienestar no implica solamente cuidar el físico.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Te sentirás muy jovial y carismático, tu capacidad de asombro y tendencia a gustar se acentúan. Buenas energías.

Amor: No reprimas tus emociones fuertes porque terminarán enfermándote. Plantea aquello que te hace dańo. No temas.

Riqueza: Tu situación económica es estable y no tienes que preocuparte más por eso. Centra tu mente en otros planes.

Bienestar: Siempre hay personas que estarán a tu favor y otras en tu contra, ofenderte no tiene sentido, tu mejor defensa es negarte a sentirte ofendido.

