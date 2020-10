Al abrirla encontró un cachorro que habían descartado minutos antes. Lo llevó con ella y asegura que “será amado y tendrá un buen hogar”.

Una mujer estuvo en el momento y lugar justos. Sucedió en Kentucky, Estados Unidos, cuando la docente Malissa Sergent se cruzó en la ruta con una bolsa que parecía moverse.

Frenó su vehículo para corroborar su impresión y, efectivamente, lo hizo. El paquete se trasladaba como si algo quisiera salir de su interior.

La escena quedó registrada por la propia testigo, que tomó su teléfono y grabó todo. Sergent jamás pensó que con esa decisión, iba a cambiar tanto su vida como la de toda su familia.

Sucede que al abrir la bolsa, en su interior había un ser vivo. Precisamente, era un cachorro que había sido dejado a su suerte pocos minutos antes de que Sergent lo encontrara.

Las imágenes fueron compartidas por la mujer en su cuenta de Facebook. “Vi esta bolsa de basura en el camino y pensé, ¿acabo de ver esa bolsa moverse?’. Cuanto más me acercaba, me daba cuenta que sí se movía”, le contó la mujer al medio The Dodo.

“La bolsa estaba atada con un nudo, así que la rasgué en una esquina y miré adentro”, contó. Y reveló: “Era un cachorro. Y seguro que estaba contento de verme. Apenas lo abrí y vio la luz, comenzó a mover la cola. Sabía que estaba bien”.

Sin dudarlo, la mujer levantó al perro y se lo llevó. “Lo puse en mi regazo y conduje hasta la escuela”, relató. “No podía dejarlo en el auto, así que lo traje conmigo. El director me vio y dijo ‘¡Tienes un perro!’. Le dije ‘es una larga historia’”, explicó.

Levantó a un perro que estaba dentro de una bolsa y el animal le cambió la vida

El video que compartió Malissa Sergent. (Video: Facebook / Malissa Sergent)

La familia de Sergent decidió quedarse con el perro y cuidarlo. Le pusieron de nombre Hefty. Y contaron: “Todos amamos al cachorro. Será amado y tendrá un buen hogar con nosotros. Estoy contenta de haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado para salvarlo”. /Fuente: Radio Mitre

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy