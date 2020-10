Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Aunque no te guste, en ocasiones la vida te obliga a tomar decisiones. No malgastes tu tiempo con gente que no vale la pena.

Amor: Tu ajetreada vida hace que los momentos que compartes con tu pareja te proporcionen energías. No postergues encuentros.

Riqueza: Respecto al dinero puedes vivir un conflicto de intereses. Trata de no pelearte por asuntos económicos, no vale la pena.

Bienestar: Aunque pagues un precio por ceder, tendrás menos costo que seguir en pie de guerra. Deja de lado tu obstinación y ve las cosas de ambos lados.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te sentirás más seguro en el plano financiero. Si requieres algún servicio médico acude a profesionales reconocidos.

Amor: Mostrarás un carisma que te permitirá apuntalar tu poder de convocatoria y afianzar lazos afectivos. Te sentirás muy romántico.

Riqueza: Se te ocurrirán ideas brillantes y desearás ponerlas en práctica pero encontrarás resistencia. Actúa con diplomacia y cautela.

Bienestar: Si quieres decir algo y no sabes cómo, ahora es una buena época para hacerlo. No dejes para mańana lo que puedes hacer hoy.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Es muy importante que transmitas credibilidad y confianza y seguro que lo que esperabas llegará en un respiro.

Amor: A través de una actividad deportiva conocerás una persona interesante. Disfruta de ese momento dulce que te regala el destino.

Riqueza: Los proyectos que has puesto en marcha hace un tiempo atrás comienzan a dar sus frutos. Ampliarás tu crédito personal.

Bienestar: Intenta no consumir tantos lácteos. Nada es bueno en exceso, lo ideal para el cuerpo es el equilibrio. Realiza actividad física.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Repunte excepcional. Tendrás toda la ayuda de tu pareja o de socios. Te enfrentarás a momentos de mucha adrenalina y buenos resultados.

Amor: En el amor todo va bien pero, si estás solo, no es una buena etapa para iniciar una relación. Mantente atento a las oportunidades.

Riqueza: Sentirás algo de presión en tus tareas laborales. Sin embargo, sabes que siempre puedes sacar adelante todo lo que te propones.

Bienestar: Necesitas una relación que te haga sentir emocionalmente seguro y feliz, tu objetivo número uno es que tu relación sea un gran éxito.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Un asunto familiar hará que tus ambiciones laborales tengan que aplazarse por un tiempo. Tus amigos tendrán un papel importante en tu vida.

Amor: Tu extrema sensibilidad será el talón de Aquiles que frene las buenas intenciones. No te dejes llevar por sentimientos confusos.

Riqueza: Se te facilita la administración de tu dinero, así que tendrás lo suficiente para pasar un buen fin de semana. Disfrútalo.

Bienestar: Para prosperar no te inhibas, usa recursos que estén a tu alcance. Descubrirás aptitudes que estaban ocultas, explótalas al extremo.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Este será un día difícil, sobre todo en tus relaciones con los demás y con la familia. Sé natural, es lo que mejor te sale.

Amor: Cambiarás de planes en el último momento y eso podría molestar a tu pareja. Hazle sentir que también puede tomar decisiones.

Riqueza: Surgirán inconvenientes con personas conflictivas tanto a nivel familiar como laboral. Piensa bien antes de hablar.

Bienestar: Trata de controlar tus fuerzas y de lograr armonía interior. Deberás aprender a ser más paciente y a mantener la calma.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Podrás probar la templanza y el empuje que te caracterizan. Organízate para salir de embrollos y situaciones que te movilizan.

Amor: Nuevas experiencias amorosas. Conocerás personas que te abrirán un panorama distinto. Darás un sentido diferente a tu vida.

Riqueza: Prepárate para lo inesperado y dilata la firma de documentos y trámites importantes, es probable que te arrepientas después.

Bienestar: No permitas que tu ánimo decaiga ante circunstancias difíciles, no dudes de tus capacidades. Si tambaleas, recuerda que eres arquitecto de tu destino.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

No te angusties por supuestos. Antes de actuar y malgastar tu energía debes escuchar muy bien cuál es el problema del otro.

Amor: Un ambiente íntimo generado por tu pareja dará lugar a momentos de placer que estabas necesitando. Es tiempo de liberarse.

Riqueza: Estás rodeado de algunas personas celosas que no desean lo mejor para ti a nivel profesional. Abre bien tus ojos.

Bienestar: Cuídate de los cambios de temperatura o podrías tener problemas con tu garganta. Evita la automedicación.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tu tendencia a abdicar todo antes de concluirlo volverá a hacerse notar en la jornada de hoy. Grandes problemas se avecinan.

Amor: Período de emociones intensas y aventuras. Debes mantener la cautela y no dejarte deslumbrar por lo primero que veas o vivas.

Riqueza: El cansancio debido a tu ritmo acelerado de los últimos días esta comenzando a hacer estragos en tu rutina laboral. Descansa.

Bienestar: Los ambientes rurales serán la clave para recargar tu energía. Vigila tu alimentación y no bebas mucho.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Momento de reconocer los errores cometidos en el pasado, tendrás la oportunidad de aprender de ellos y crecer.

Amor: El espíritu romántico estará a la orden del día. Toma las cosas con calma, aunque te sientas muy animado.

Riqueza: Descubres que puedes llegar a ser un gran negociador. La firmeza en tus acciones revierte energías negativas y deja un saldo a favor.

Bienestar: Basta de echarle la culpa de lo que te pasa a los demás. Es hora de que te hagas responsable de tus decisiones y acciones. Apela a la prudencia.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Te sentirás agotado y tenderás a buscar el aislamiento. No querrás compromisos sociales ni reuniones familiares por video conferencia. Cambiar de actitud te favorecerá.

Amor: Tu magnetismo alcanzará niveles destacados por consiguiente prepárate para lanzarte a esa difícil conquista.

Riqueza: No pospongas la terminación de los detalles de tu proyecto hasta su final. Procura realizarla a medida que avanzas en él.

Bienestar: Para mejorar tu salud debes disfrutar más de la vida, Tómatelo todo con sentido del humor y llénate de alegría. Te hará bien.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

No cedas fácilmente a la adulación, fortalece tu carácter para detectar lo falso y lo verdadero, no te dejes llevar por halagos.

Amor: Pasar por encima de los demás te causará antipatías. La pasión llega a su punto más alto, disfruta de este momento.

Riqueza: Trata de mantener las cosas iguales, por ahora no es momento de cambios porque solamente desperdiciarás tiempo y energía.

Bienestar: No pierdas la oportunidad de expresar lo que realmente sientes. Te abrirá los ojos a nuevos horizontes.

