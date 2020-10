“Hay un punto de inflexión hace 20 días y va a ser muy difícil de revertir”, sostuvo Eduardo Savio.

El infectólogo Eduardo Savio se refirió a los últimos picos de contagios y dijo que “la gente se olvidó que la pandemia sigue tal cual estaba: salen todos a continuar sus actividades como si la pandemia no existiese”.

“En lugares donde no hay protocolos (marchas, fiestas clandestinas), ahí viene el problema. En fronteras, Chuy y Artigas no están dando problemas. El problema es Rivera que está fuera de control: muchas reuniones religiosas, y gran cantidad de gente que no acata nada”, señaló este lunes en Punto de Encuentro.

“Uno no puede ver ni siquiera cómo, de forma responsable, se podría abrir la frontera” con Argentina y con Brasil, dos países que “están fuera de control”. El gobierno tomará una definición en los próximos días, anunció el presidente Luis Lacalle Pou.

“Un PCR tiene que ser tomado en el tiempo exacto” porque a destiempo “puede ingresar con hisopado negativo y dos días después puede ser positivo y andar dando vueltas”, advirtió Savio sobre la posibilidad de ingreso de turistas con test negativo. / Fuente: Radio Universal – Por Tomás Gaeta / Foto: Radio Uruguay