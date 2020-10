El presidente del Codicen dijo a Montevideo Portal que hay “personajes” que están “generando miedo” en centros educativos.

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), Robert Silva, dijo este lunes a Montevideo Portal que “el cierre de liceos nocturnos es uno más de los tantos rumores y relatos falaces” que circulan.

“Se generan con vaya a saber qué propósito”, reflexionó y luego los adjudicó a “actores institucionales”.

Silva negó que para 2021 se cierren liceos nocturnos y argumentó que “hace días” que en la página web de Secundaria está publicada “una matriz de grupos de los liceos nocturnos del país”.

La declaración del presidente del Codicen surge horas después de que circularan imágenes de reclamos sobre el presunto cierre de un liceo nocturno en Barros Blancos (Canelones). El diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini publicó la foto del reclamo en el que figuran pancartas y demás, y anunció la elaboración de "un pedido de informes para conocer en detalle la situación".

Una vez más tenemos que salir a pedir explicaciones por la situación de los recortes en Educación, ésta vez el liceo nocturno de Barros Blancos. Estamos elaborando un pedido de informes para conocer en detalle la situación. pic.twitter.com/hSflZ3VhXN — Tati Sabini (@tatisabini) October 19, 2020

Hay recortes varios: salariales, horas de coordinación, trayectorias, reducción de grupos en FPB en UTU, y grupos en CES. Si una comunidad se moviliza hay que dar respuesta.

Me alegro que no sea así en Barros Blancos y así lo voy a transmitir. https://t.co/SG7xoawIFQ — Tati Sabini (@tatisabini) October 19, 2020

Silva dijo que en la “matriz” de grupos publicada en la web de Secundaria figura el liceo de Barros Blancos. “¿Cómo se va a cerrar cuando tú ya avisás la cantidad de grupos que se van a crear para el año próximo y esto lleva a elección de horas y todo un proceso organizativo y administrativo preparatorio para el 2021?”, preguntó el presidente del Codicen.

Silva adelantó que habló con responsables de Secundaria “para que vayan al liceo, informen y de paso desacreditar a estos personajes que a lo largo y ancho del país en los centros educativos están generando miedo, temor, vaya a saber con qué propósito”.

No obstante, Silva dijo que durante 2021 se proyectarán “algunos cambios” que involucran a los liceos nocturnos y se darán a conocer “oportunamente”.

“Nunca se van a adoptar medidas que afecten los derechos de los estudiantes. Dicho esto, puesto en evidencia que no se cierran los liceos nocturnos, que es una falsedad más de las tantas que están circulando, no hay duda de que hay que cambiar la oferta educativa que nosotros tenemos desde hace décadas para las poblaciones que no tienen bachillerato y no tienen ciclo básico”, apuntó el jerarca.

“Tenemos un 1.400.000 uruguayos mayores de 29 años que no tienen bachillerato y 880.000 uruguayos mayores de 29 años que no tienen ciclo básico. Tenemos que generar espacios educativos que utilicen la tecnología, la semipresencialidad, que fomenten el trabajo interdisciplinario, la evaluación a través de proyectos y tantas otras cosas que permitan que el turno nocturno se transforme efectivamente en una educación para jóvenes y adultos que no han podido culminar su ciclo educativo en tiempo y forma o que teniendo la edad para cursarlo durante el día, por actividades laborales o de otra naturaleza, no pueden ir a los liceos diurnos”, continuó.

Silva opinó que “no tenemos que cerrarnos a discutir la transformación” y que “el gran problema que tiene la educación del Uruguay es que sigue pensando que todo hay que continuarlo como se viene haciendo hasta ahora, y en realidad no es así, no hay que temer a la deliberación, a la discusión, para generar un proceso de cambio y transformaciones que son más que imprescindibles”.

En este sentido, dijo que “durante 2021” se llamará a “un ámbito de diálogo para ver cómo se pueden fortalecer los turnos nocturnos”.

“Lejos de suprimir los turnos nocturnos de los liceos queremos potenciarlos y queremos transformarlos en herramientas efectivas para que les den oportunidades a todos los que no han podido completar la educación formal media”, concluyó el jerarca.