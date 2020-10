El presidente de ASSE y el ministro de Salud Pública manifestaron su preocupación por el aumento de los casos de COVID-19 en Rivera y el resto del país.

El Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, brindaron una conferencia este miércoles tras la resolución de la cartera de imponer nuevas normas sanitarias en el departamento de Rivera, informó Telenoche.

Salinas indicó que contrataron cinco funcionarios nuevos para realizar el rastreo de casos en el departamento, por lo que se quintuplica la capacidad de rastreo, destacó el jerarca.

Además, desde ASSE cedieron una directora adjunta para apoyar a la Dirección de Salud Departamental en sus tareas de dirección.

“Es cierto que tenemos una gran cantidad de activos acá, pero relevamos exhaustivamente todos los casos uno por uno, tenemos 19 casos en comercios, 28 en la educación, 10 casos en la salud, 22 casos relativos a brote policial, 7 son efectivos y 15 son intrafamiliares, dos positivos por ingresos hospitalarios, seis activos por el brote de la religión, 24 contactos de positivo y tan solo 12 personas sin un nexo epidemiológico claro”, explicó Salinas, que destacó que el porcentaje de personas sin un nexo claro “siempre osciló en un 15%”.

Por su parte, Leonardo Cipriani manifestó su preocupación por la situación en el ámbito de la salud en Rivera y en todo el territorio nacional.

“Es clarísimo que después de las elecciones nacionales, las marchas y el Día del Patrimonio comienzan entre los cinco y siete días a levantar los casos y hoy estamos viviendo este pico”, señaló.

El jerarca dijo que en el Hospital de Rivera cuentan con una ocupación del 60% y cuentan con medios de traslado, ya que se incorporaron dos nuevas ambulancias.

“Consideramos que esto no terminó, el ministro viene realizando un trabajo muy exhaustivo, este tipo de trabajo nos lleva las 24 horas y quiero remarcar que se nota un afloje o un descanso muy importante de parte de la población y también de parte de muchos compañeros que trabajan en la salud, estamos como acostumbrándonos a esta pandemia, situación que puede ser muy complicada y que nos puede aumentar los casos, que hoy son controlables pero que si los números aumentan no hay sistema de salud en el mundo, si una población no acata, que pueda llevar a ser exitoso”, advirtió. / Fuente: Telenoche