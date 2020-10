A pesar de tener limites con Canelones y Montevideo, el departamento tiene solo dos casos activos.

“El buen comportamiento de la población de San José es un hecho a destacar”, sostuvo el director departamental de Salud, Dr. Juan Atilio en el programa Según como se mire de Radio 41.

Si bien la percepción generalizada parece no estar alineada a esa afirmación, para Atilio “la gente respondió muy bien a los llamados del ministerio” de Salud Pública.

El director dijo que la coordinación entre los prestadores públicos y privados, ha sido otro factor clave para que el departamento tenga este panorama.

“Han trabajado coordinadamente pero sobre todo efectivamente, colaborando con la (dirección) departamental, por ejemplo, en el trabajo de búsqueda y seguimiento de contactos”, indicó.

En este marco, Atilio dijo que San José es uno de los departamentos que más testeos ha realizado, situándose actualmente en el entorno de los 4000, según estimó.

Para lograr ese resultado, el director atribuyó particular protagonismo a las instituciones de salud, que realizan hisopados no solamente cuando se considera que puede existir algún paciente sospechoso si no también, en forma preventiva, cuando se les da ingreso a los centros asistenciales.

“Esto, más la respuesta de la población y la capacidad de seguimiento de los hilos epidemiológicos de todos los casos que hemos tenido, han sido las llaves del éxito”, enfatizó.

No obstante todo esto, Atilio dijo que “no significa nada” y que la población debe seguir aplicando las medidas sugeridas por las autoridades sanitarias, principalmente referidas al distanciamiento social y uso de tapabocas.

“Esto no es algo que se pueda dividir por departamentos. Si bien hacemos este análisis positivo de San José, el virus no conoce fronteras y esto que hoy estamos viviendo puede variar en cuestión de pocas horas“, alertó.

Al respecto, exhortó especialmente a la juventud a hacerlo ya que “en ese afloje está el peligro”.

“Todos entendemos la necesidad de la gente joven de sociabilizar, pero por el afloje de los jóvenes es que el virus ha crecido en otros lugares, como Europa o Estados Unidos como lo vemos todos los días”, advirtió.