Otros tres comparecerán este viernes ante Jurídica del Consejo.

Es por la denuncia por violación a la laicidad a más de 20 docentes realizada por la directora del liceo 1, Miriam Arnejo, a raíz de una serie de fotos que se tomaron durante la campaña rechazo a al reforma “Vivir sin miedo” en el 2019.

“Cada vez encontramos más elementos que nos reafirman en nuestra idea de que se trata de una situación de persecución sindical absoluta” dijo Marcel Slamovitz, vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES).

“Es una lástima que en los últimos días de su carrera funcional (Arnejo) se despida de esta manera, despreciando a los trabajadores” reflexionó, ya que la directora está próxima a jubilarse.

Slamovitz dijo que luego de los tres docentes que comparecerán este viernes -él es uno de ellos- quedará solamente uno por hacerlo, en los primeros días de noviembre.

El instructor del caso tendrá, posteriormente, hasta el 5 de diciembre para elevar su informe al Consejo de Secundaria, que “no sabemos si se expedirá en lo que queda de este año o en febrero, cuando se conozca la resolución final”, aportó Slamovitz.

El sindicalista dijo también que en el liceo 1 el clima es “tenso” entre la directora y los denunciados, aunque “no ha habido ningún inconveniente. No es algo agradable pero no ha existido ningún inconveniente y de nuestra parte no lo va a haber”, aseguró.