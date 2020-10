Los profesionales afirman que en departamentos donde no existan casos de coronavirus no se justifica que las intervenciones no sean normales.

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) está muy preocupado por la postergación de la atención y operaciones de pacientes con diferentes patologías, por la emergencia sanitaria, informó Subrayado.

“Estamos muy preocupados por la salud de la población”, dijo a Subrayado Daniel Montano, integrante del SAQ. Recordó que el sindicato propuso postergar cirugías no oncológicas ni urgentes para poder redirigir recursos humanos y materiales.

“Ocho meses después vemos que la situación se está llevando a un extremo que no se justifica”, enfatizó Montano.

La Junta Nacional de Salud (Junasa) ha autorizado aumentar el volumen quirúrgico, pero “hay instituciones que siguen muy frenadas en cuanto a su producción quirúrgica. Se siguen postergando enfermos”, indicó.

Meses atrás había más de 30.000 cirugías postergadas, “seguramente son muchas más ahora”, sostuvo Montano. “No va a ser fácil recuperar este tiempo si no hay un interés por ponerse a operar pacientes”, dijo.

Montano explica que si bien esas cirugías postergadas no son oncológicas ni urgentes, el tiempo las agrava.

El decreto de la Junasa establece que un paciente que no es oncólogico debe ser operado dentro de los 6 meses de coordinado y uno oncológico dentro del mes. Esa es una meta asistencial, que si se cumple la institución la cobra.

“Actualmente hubo una flexibilización. Se sigue pagando la meta, pero no se cumple con esos plazos”, afirmó Montano.

Dejando de lado la situación de Rivera, que es entendible, añadió, es ganancia para las instituciones, pérdida para pacientes en salud y económica para cirujanos. / Fuente: Subrayado