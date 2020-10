Es por su “impacto positivo”.

Fue reconocido con el premio “International Positive Social Impact” en la entrega de premio British Expertise International Awards 2020.

El programa de enseñanza en inglés por videoconferencia del Plan Ceibal fue reconocido con el premio “International Positive Social Impact” en la entrega de premio British Expertise International Awards 2020, a través del British Council, informó Montevideo Portal.

El evento busca reconocer y mostrar al mundo lo mejor de la experticia del Reino Unido en desarrollo internacional, infraestructura y desarrollo de capacidades.

Según informan desde el Ceibal a través de un comunicado, este reconocimiento al impacto positivo del programa de educación es gracias al esfuerzo del programa Ceibal en inglés, el British Council, Plan Ceibal e instituciones del Uruguay. Además, destacan el trabajo de docentes compatriotas y de otras partes del mundo, que trabajan de forma remota.

“Ceibal en Inglés ha demostrado tener una gran llegada con niñas y niños, quienes aprenden no solo en clase, sino también a través de otro tipo de instancias de aprendizaje que tienen la finalidad de promover el valor de aprender una lengua extranjera tanto desde lo comunicativo como desde lo cultural e intercultural. Así, festivales, concursos, muestras y más actividades -como Sing Along with Ceibal en Inglés, Apollo CEI, Rural Schools Spring Festival y Shakespeare Festival- aportan a la enseñanza del idioma tanto de estudiantes como de sus docentes, familias y comunidades”, agrega el texto. / Fuente: Montevideo Portal