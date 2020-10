El legislador maragato habló de la salida de Erode Ruiz de la Jefatura de Policía de Montevideo.

“No tiene que ver con una actitud de diálogo con la oposición. Es una señal con un jerarca que actuó fuera del marco de mando”, dijo Camy en el programa En Perspectiva.

Ruiz presentó su renuncia a su cargo como jefe de Policía de Montevideo este lunes. Así lo anunció el Ministerio del Interior a través de un comunicado oficial que difundió en sus redes sociales.

“En el día de hoy, y en conocimiento del presidente de la república, Luis Lacalle Pou, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, aceptó la renuncia del jefe de Policía de Montevideo, comisario mayor (r) Erode Ruiz, agradeciéndole los servicios prestados en el desempeño del cargo”, dice el comunicado oficial.

La renuncia de Ruiz se dio el mismo día en que se conoció que el ex jefe había establecido una “línea directa” con el ex director de Convivencia, Gustavo Leal, para “casos complejos”, como el desalojo de familias de sus propias casas por parte de narcotraficantes.

“Es bastante lógica, a mi entender (la desvinculación). Hay diferencias en la gestión, y en un ministerio tiene que haber políticas coordinadas. En una estructura policial se actúa dentro del mando, no en desconocimiento del ministro”, dijo Camy.

El senador aseguró que el jefe de Policía de un departamento “tiene que tener la confianza del ministro y el presidente de la República”, y que ante la falta de esto, “no sorprende la decisión”.

Sobre la reunión de los últimos días entre Ruiz y Leal, uno de los motivos del alejamiento del exjefe de Policía, Camy dijo que “no es menor una reunión con una persona que era el designado eventual ministro del Interior”.

“Hubo reunión y contactos sin conocimiento de la jerarquía que se llevaron adelante por el jefe de Policía y no fue con una delegación de vecinos que le trasladó una inquietud, no fue una reunión de las cotidianas y lógicas. Fue con un referente político que fue designado eventualmente ministro del Interior. Y se hizo sin el conocimiento del ministro, eso no se puede hacer”, expresó el senador de Alianza Nacional.

Camy aseguró que Ruiz “actuó de manera equivocada” al no obtener “la necesaria autorización” para tal reunión, o “por lo menos poner en conocimiento” a las autoridades de la cartera.

Consultado sobre si no se está alimentando una grieta entre oficialismo y oposición al no permitir una reunión entre autoridades y ex jerarcas, Camy dijo que “si alguien ha mostrado una vocación de diálogo en los últimos 20 años es Larrañaga”.

“No tiene que ver con una actitud o no de diálogo con la oposición. Es una señal con un jerarca importante de la Policía que actuó fuera del marco de mando de lo que se tiene que hacer”, argumentó.

“Hay que ver si solo la diferencia de gestión tiene que ver con este episodio. No estoy al tanto de eso, pero confío plenamente en el ministro, lo conozco y creo que está actuando en el marco de la ley y de lo que tiene que hacer”, finalizó Camy. / Montevideo Portal