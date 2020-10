La ex candidata del FA a la ISJ opinó sobre los directores designados por la futura intendenta.

“Algunas decisiones me parecieron innovadoras (…), y otras me llaman la atención. (…) Como que me quedé con la ganas de que la impronta que se fue manejando durante la campaña en relación a los criterios que se iban a utilizar para designar yo no la vi plasmada en todos los cargos”, dijo Battaglino en el programa Puesta al Día de Principal FM.

“Nosotros vamos a estar expectantes de esto que nos prometieron, que fue hacer las cosas distintas. Que esta va a ser una gestión distinta, que no va a estar atada a viejos procedimientos. Hasta ahora vi alguna luz de esperanza, chiquita, pero otras que, todavía, no se pueden definir“, opinó.

Consultada sobre si consideraba que algunas de las designaciones representan la continuidad de la administración Falero, respondió afirmativamente. “Algunas son continuidad, pero más allá de la personas en las formas, en los procesos y criterios que se utilizan”, remarcó.

Con respecto a que el Frente Amplio fuera convocado para ser parte del gabinete, como la propia Ana Bentaberri no descartara durante la campaña, Battaglino dijo que “para nada” tenía expectativa de que ello sucediera.

“Creo que fue algo de campaña par reafirmar esto de que ‘hago las cosas diferentes’. Nada mas que una estrategia. No creo en lo más mínimo incluso que lo haya considerado en forma seria en algún momento”, añadió

La ex candidata dijo luego del 27 de setiembre, solo tuvo contacto con Bentaberri el Día de la Mujer Josefina, oportunidad en al que dialogaron sobre el papel que tendrá la mujer en la próxima administración departamental.