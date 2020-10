El programa de la intendenta electa plantea un sistema de seguridad en coordinación con el Ministerio del Interior.

Fotografías del cartel que está sobre Av. Manuel Oribe y Asamblea, partido, han circulado a lo largo de la mañana de este miércoles en Facebook, recogiendo la inquietud de un importante número de ciudadanos por el hecho.

“Y bueno, así dejaron el cartel de la Plaza Independencia (Plaza Artigas). Dónde está la gracia de romper por romper” se preguntó, entre otros, el conocido comunicador y locutor, Dardo Sellanes, autor de una de las publicaciones.

La figura del placero hace varios años que no existe y su restablecimiento no termina de convencer a las autoridades departamentales.

Durante la última campaña electoral, varios candidatos a la Intendencia expresaron su voluntad de volver a contar con esos cuidadores; no obstante ello todos consideraron que, dada la actual realidad delictiva, no solo no sería de utilidad sino que también significaría exponer al trabajador a riesgos innecesarios.

En el programa de quien resultara electa, Ana Bentaberri, hay un único párrafo referido a la voluntad de mejorar la seguridad en los espacios públicos.

En la página 14, puede leerse: “En coordinación con el Ministerio del Interior, planificar la implementación de un sistema de seguridad ciudadana para espacios públicos y vías de tránsito”.

“Este sistema –prosigue- tendrá como objetivo promover la convivencia ciudadana y vecinal, colaborar en el orden público y en la prevención de delitos y faltas, trabajando en coordinación permanente”, con esa cartera.

En los comentarios dejados en las publicaciones, los vecinos hablan de “falta de control” en la Plaza Independencia, así como de la presencia de personas alcoholizadas y que, con frecuencia, suelen proferir insultos y protagonizar peleas.