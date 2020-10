“El gobierno no puede cambiar sus estimaciones todas las semanas”, dijo la ministra de Economía y Finanzas; no obstante indicó que se realizará una revisión de los números en febrero.

La proyección del crecimiento de la actividad económica en el gobierno es del entorno de 4% para el año que viene. La ministra reafirmó esos números y aseguró que “no hay mayor optimismo” que en períodos anteriores porque, argumentó, el promedio de crecimiento es inferior al presentado en otros años. Además, según dijo, las proyecciones no tienen mayor diferencia con las presentadas por los analistas privados.

Consultada sobre cómo puede afectar esas proyecciones la prolongación de la crisis provocada por la pandemia, Arbeleche afirmó que eso no se puede saber. “El gran desafío es mantener la movilidad y los sectores funcionando; vislumbro un 2021 donde se va a trabajar de forma distinta, vamos a necesitar protocolos sanitarios que nos permitan seguir trabajando, produciendo, dentro de la nueva normalidad. ¿Cuánto va a impactar? Hoy mantenemos las estimaciones que realizamos”.

La ministra insistió en que “el gobierno no puede cambiar sus estimaciones todas las semanas”, por lo que mantiene las proyecciones que su cartera presentó en el proyecto de ley de Presupuesto el 31 de agosto. De todas formas, aclaró que se van a “repasar los datos fiscales y, por lo tanto, los supuestos detrás de forma semestral y no anual como hacía el gobierno anterior”. “Actualizamos con mayor frecuencia, en febrero correspondería la segunda revisión y ahí puede haber algún cambio en la estimación, no nos vamos a atar caprichosamente a un supuesto, si la realidad está cambiando lo tenemos que manifestar”, sostuvo. / Fuentes: En Perspectiva – La Diaria / Foto: Revista Noticias