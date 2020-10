“Fue un visionario” expresó el intendente, en el acto de inauguración de la sede San José.

La apertura oficial de la casa de estudios se cumplió este mediodía con la presencia del Consejo Directivo Central de la Universidad Tecnológica. Finalmente, el ministro de Educación, Pablo Da Silveira, no asistió.

En el marco del acto protocolar, y al hacer uso de la palabra, el intendente Pedro Bidegain reconoció el trabajo realizado por el ex diputado del FA, Dr. Walter De León, para la llegada de la UTEC al departamento.

“Uno lo escuchaba por la radio decir que aquí podía haber un centro tecnológico y la verdad que parecía una cosa descabellada. Muchos no creímos en él, tenemos que ser francos”, admitió el jefe comunal.

“Pero hoy pido un aplauso para el porque fue uno de los forjadores y uno de los que luchó por esto, así que le agradecemos sinceramente. Fue un visionario“, manifestó.

De León estuvo presente el acto. En diálogo previo al acto con los medios, expresó su satisfacción por la apertura.

No obstante ello, recordó que junto a llegad a de la UTEC, su idea también incluía la generación de ámbitos que permitieran la inserción laboral a quienes allí fueran formados.

Por largo tiempo, el ex legislador impulsó la creación de una incubadora de empresas en las instalaciones de planta de la ex Polímeros Uruguayos Sociedad Anónima, lo que no llegó a concretarse. “De todas formas esto que pasó hoy es un paso más que importante”, resaltó.