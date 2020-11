Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Aprende a poner las normas de antemano para evitar momentos de tensión innecesarios, la tolerancia es la clave.

Amor: Muéstrate paciente con todo tipo de comentarios indeseables que puedan venir de parte de los familiares de tu pareja.

Riqueza: Experimentarás problemas con tus pares laborales durante la jornada de hoy. Evita hacer enemigos de personas influyentes.

Bienestar: Apégate a tus convicciones y decisiones si estás convencido que son correctas. Puedes escuchar las opiniones de los demás, pero la determinación es tuya.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te sentirás con la falsa confianza de que tienes todos los factores de tu vida bajo control. No te confíes, investiga a fondo.

Amor: Mala jornada para la pareja durante el día de hoy. Continuas discusiones no te llevarán a ningún puerto positivo.

Riqueza: Deberás iniciar un grupo de trabajo en la jornada de hoy. Ten mucho cuidado de las personas que eliges para ello.

Bienestar: Disfruta de los buenos momentos hasta su áltima gota. Utilízalos al máximo para llenarte de positivismo y esperanza en el futuro.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Recientes eventos te han puesto en cuenta de que no tienes control total sobre tu vida. No dejes que esto te acobarde.

Amor: Los constantes roces recientes han provocado un clima de tensión permanente en la pareja. Evita continuar con los pleitos.

Riqueza: Buenas chances de tener éxito en las inversiones que inicies en la jornada de hoy. No pierdas oportunidad alguna.

Bienestar: Busca resolver tus pleitos y discusiones de manera civilizada o terminarás cometiendo serios errores que pueden afectar tu futuro drásticamente.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Hoy es el día ideal para que busques las oportunidades tú mismo. Tomarás las riendas de tu vida y dejarás de lado viejos temores.

Amor: Disfruta al máximo de esta etapa de soledad para aprender a fondo las necesidades del sexo opuesto. Expande tus fronteras.

Riqueza: Hoy se te presentará una gran oportunidad de demostrar cuanto vales en el ambiente laboral. No la dejes pasar de largo.

Bienestar: No des rodeos para expresar tus sentimientos hacia una persona si son genuinos. Los mayores arrepentimientos son de las cosas que no hacemos.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Jornada negativa en la que te sentirás excluido completamente del mundo que te rodea. Evita desanimarte, date un poco de tiempo.

Amor: Es importante que establezcas los límites de antemano en la pareja para evitar confusiones que puedan terminar en pleitos.

Riqueza: Sentirás latente la presión de no cometer errores en una jornada tan importante como la de hoy. Da lo mejor y estarás bien.

Bienestar: No temas mostrar tus capacidades en su mayor exponente, sobre todo en lo que a lo laboral se refiere. Ten confianza y todo marchará sobre ruedas.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Algunos inconvenientes de la jornada tenderán a derrumbar tu moral y concentración. No cedas ante la presión.

Amor: Caerás en cuenta que la relación en la que te encuentras ya no es lo que fuera en antańo. Reconsidera tus sentimientos.

Riqueza: No dejes que las situaciones negativas que experimentarás durante la jornada de hoy cambien tu percepción de tus habilidades.

Bienestar: No puedes dejar cada compromiso para último momento. Existen infinidad de factores sobre los cuales no tienes control. Planifica.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Experimentarás sensaciones nunca antes sentidas al darte cuenta que tu vida finalmente se encuentra por el rumbo adecuado.

Amor: Conocerás a una persona clave durante este fin de semana. Maximiza tus juegos de seducción, muéstrate interesado.

Riqueza: Se te presentará una oportunidad para ganarte la simpatía de un par clave en tu ambiente de trabajo. Aprovéchala.

Bienestar: Siempre ten en cuenta que la realidad es profundamente impredecible cuando realizas la planificación de tu agenda. Asegúrate de planear holgadamente.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

La mala suerte te seguirá a cada lugar al que vayas. Deberás ser muy cuidadoso si tienes que conducir grandes distancias.

Amor: Nuevos problemas sacarán a relucir viejos rencores no solucionados en la pareja. Procura darles un punto final.

Riqueza: Tu tendencia de ir a contra corriente te pondrá en aprietos. No confíes en tus instintos en lo que a inversiones se refiere.

Bienestar: Que recientes fracasos en cuestiones importantes no derrumben una autoestima que te llevo mucho tiempo levantar. Los problemas son parte de la vida.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

No podrás asistir a una reunión familiar virtual muy importante debido a ciertas circunstancias completamente inesperadas. Tómalo con calma.

Amor: Tu empeńo y dedicación lograrán sacar adelante una relación que tenia absolutamente todo en contra. Felicítate por tus logros.

Riqueza: No dejes que la tentación de buscar lo incierto esperando lo mejor afecte tu juicio racional. Medita antes de decidir.

Bienestar: Mantente al margen de las actividades que no estás seguro de poder enfrentar. Elegir sabiamente tus peleas te garantiza el éxito en ellas.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Contarás con una sensibilidad aumentada en la jornada, procura no reaccionar mal con las palabras de las personas que te rodean.

Amor: La soledad es buena consejera. Toma tu tiempo para cicatrizar bien tus heridas antes de buscar un nuevo amor.

Riqueza: Personas influyentes estarán observando tu manera de desenvolverte en tu área laboral. No des signo alguno de dudas.

Bienestar: No puedes esperar que las personas que te rodean tengan siempre los mismos intereses que tu. Deberás aprender a respetar a tu prójimo.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No te apresures a emitir juicios sobre ciertas posturas de tu pareja antes de hacer un mea culpa sobre tus acciones.

Amor: Te sentirás cargado de energía y amor durante la jornada. Demuéstrale tus sentimientos a tu pareja con una invitación sorpresa.

Riqueza: Las disputas con tus superiores estarán a la hora del día durante la jornada de hoy. No te dejes llevar por los impulsos.

Bienestar: No siempre encontrarás una mano amiga a la hora de asistirte en situaciones complicadas de la vida. Aprende a desenvolverte solo.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Podrás concretar grandes proyectos en el día de hoy. Durante esta jornada tendrás a la fortuna enteramente de tu lado.

Amor: Encontrarás todo el apoyo que necesitabas para superar esta etapa oscura de tu vida en tu pareja. Aprovéchalo.

Riqueza: Tu exceso de confianza y arrogancia te jugarán una mala pasada en el día de hoy. Piensa antes de hacer las cosas.

Bienestar: Recuerda, quien tiene sus impulsos dominados ya ha vencido a su peor enemigo. Busca llegar a conocerte en profundidad y lograrás el éxito.

