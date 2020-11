“Esa pequeña acción, que quizá no haga la gran diferencia, pero es un paso”, le dijo a San José Ahora.

Micaela Cabrera tiene 22 años de edad, es estudiante y amante de la naturaleza, por lo que el cuidado del medioambiente es una de sus prioridades, no solo de palabra, sino que es algo que lleva a la acción.

En sus ratos libres se la puede ver con una bolsa grande recogiendo residuos a la vera de los caminos cercanos a la planta urbana de San José de Mayo, algo que en las últimas horas destacó el colectivo ecologista “San José Más Verde”, escribiendo en sus redes sociales: “Felicitaciones enormes a Micaela Cabrera por su silenciosa y anónima contribución a la limpieza de la ciudad. Así la encontramos hoy en plena tarde! Un ejemplo para todos!”. El texto es acompañado por una serie de fotos que dan cuenta de la acción.

San José Ahora se contactó con Micaela, quien indicó que las imágenes corresponden al Camino de la Costa, pero que también ha ejecutado labores similares en el Camino Guaycurú, entre otros.

“Cuando tengo tiempo libre por lo general salgo sola y a veces se unen amigos. Si bien es algo que me inculcaron de niña lo hago porque es algo que personalmente me llena mucho, esa pequeña acción, que quizá no haga la gran diferencia, pero es un paso”, relata.

Consultada por cuál sería su mensaje para la comunidad dice con contundencia: “más que juntar, lo ideal sería no tirar”. / Por César Reyes