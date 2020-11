Julio Picón se despachó con una serie de historias que asegura verídicas. Cientos de internautas “pararon la oreja” para asustarse y disfrutar.

Debido al confinamiento por la pandemia, los niños argentinos no pudieron salir a pedir golosinas ni a dar sustos por las calles en el pasado Halloween. Sin embargo, para cientos de tuiteros la celebración pagana fue una verdadera fiesta de miedo gracias a un protagonista inesperado. No se trataba de un hombre disfrazado de vampiro o momia, ni un contador de cuentos de campamento iluminándose la cara con una linterna. El amo del terror en la noche de Halloween fue un respetable cirujano, quien decidió despacharse en Twitter con un puñado de anécdotas sobrenaturales, recabadas a lo largo de años de recorrer pasillos de hospitales.



“Mis relatos no son fruto de una sobredosis alcohólica ni de una mente atormentada por el burnout.Son breves historias de situaciones vividas, inexplicables para nosotros, pero que tal vez tengan alguna explicación que no conocemos aún”, aseguraba el galeno en su cuenta de Twitter, al mejor estilo de la clásica teleserie Dimensión Desconocida.

“Suceden cosas extrañas. Nuestro mundo aún guarda secretos. Una cosa son las escuelas de día y otra las escuelas de noche, vacías, silenciosas. Se escuchan ruidos, bancos que se arrastran, risas. Tal vez sea sólo nuestra imaginación o el viento, o algo más. Los serenos lo saben”, ejemplificaba Picón, especialista en Cirugía y Docencia Universitaria en la ciudad de Resistencia



De todas las historias que narró, la más disfrutada por sus seguidores fue la tercera, donde contaba la experiencia con un paciente fantasmagórico al que atendieron en Radiología, y la relataba así:

“El hombre parecía un mendigo y golpeó tímidamente la puerta de la guardia. Lo atendió la enfermera, lo registró y lo hizo pasar al consultorio. El motivo de la consulta era dificultad respiratoria, tos y fiebre. El examen no me dijo mucho y pedí una placa. . . La técnica radióloga le pidió que se posicione sobre el chasis y tomó la radiografía. Entró al cuarto oscuro para revelar y sintió frío y miedo. Alguien le respiraba en la nuca. Y la respiración se sentía muy fuerte. Salió rápidamente del cuarto y no encontró al paciente.

Era imposible que se escondiera en algún lado. La puerta estaba cerrada con traba interior. El paciente literalmente se evaporó. Sintió más miedo aún y vino corriendo hasta la guardia. Llamamos al policía por cualquier cosa. Buscamos por todos lados y nada. Quedamos con la duda.

Anotamos en el cuaderno de novedades, hora 3:15. Temprano en la mañana llega el encargado de seguridad y se entera de lo sucedido. ‘Vamos a revisar las cámaras’, propone. Estamos todos atentos mirando las grabaciones. Expectantes. Hasta que llega el horario estimado.

La enfermera abre la puerta pero no pasa nadie. Yo me veo en el pasillo hablando a la nada y gesticulando en soledad. No se ve en ningún momento a otra persona. Se ve a la técnica que abre la puerta de Rayos y habla, pero no hay nadie. Nos quedamos en silencio. No decimos nada.

No queremos quedar como locos. Todos lo vimos e interactuamos con el paciente fantasma. Las cámaras no lo registraron, sólo nuestros ojos o nuestra imaginación”.

A lo largo de la noche, el doctor Picón compartió más historias de miedo, que todavía pueden leerse en su cuenta de Twitter. La siguiente es otra de ellas.







Y una más:







Más allá de lo que cada uno pueda pensar de las historias narradas por el médico, hay algo indudablemente cierto: Hizo que un buen puñado de tuiteros pasaran un rato de delicioso terror. Y se lo hicieron saber con gratitud.

