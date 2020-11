Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Ser diferente trae acarreado una serie de sinsabores constantes y difíciles de llevar, pero te permite sobresalir del resto.

Amor: Deberás aprender a controlar tus impulsos si pretendes salir adelante en tu pareja actual. Modera tus palabras.

Riqueza: Tendrás la oportunidad de hacerle un gran favor a tu superior en la jornada de hoy. Esto puede presentar una gran oportunidad.

Bienestar: Todo en esta vida es inherentemente efímero y terminará por abandonarte tarde o temprano, en ello radica su belleza y grandeza. Valóralo.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

No permitas que tus ansiedades y tu impaciencia afecten la pareja. Iniciarás el día con contratiempos laborales.

Amor: Compartirás todo tipo de momentos felices con tu pareja durante la jornada de hoy. Lograrán completo entendimiento.

Riqueza: Deberás dejar de lado el estilo de vida despreocupado y banal que estás llevando. Finalmente tus finanzas tocarán fondo.

Bienestar: No hay nada de malo en demostrarse sentimental o emocional. Los sentimientos son parte natural de la vida y no tienes porque reprimirlos.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Ciertas revelaciones sobre como deberás manejarte en el futuro cercano comenzarán a aparecer ante tus ojos hoy.

Amor: No permitas que tu miedo a la soledad te encierre en una relación que sabes que no es para ti. Busca tu lugar en otro lado.

Riqueza: Tu tendencia a posponer tus obligaciones te complicará seriamente en un futuro cercano. Adminístrate mejor.

Bienestar: No puedes salirte con la tuya para siempre. Eventualmente te llegará el momento de tener que pagar por tus acciones, no hay forma de evitarlo.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Descubrirás que es imperativo que comiences a preocuparte más activamente por alcanzar un mejor estado físico.

Amor: El problema no radica en cometer ciertos errores en la pareja, sino en no aceptarlos como tal. Aprende a hacer un mea culpa.

Riqueza: Tendrás graves inconvenientes intentando razonar con ciertos pares laborales inescrupulosos. No pierdas tu tiempo.

Bienestar: Las mentiras únicamente te llevarán a soluciones pasajeras que terminarán por explotar en tu rostro. Deberás aprender a enfrentar la realidad.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Comenzarás la mańana con el pie equivocado en la jornada, lo que te predispondrá al mal carácter e intolerancia

Amor: No hagas de una rińa pasajera algo para ser recordado y causa de discordia permanente. Procura tomar las cosas con calma.

Riqueza: Te verás completamente superado por el afluente de trabajo que te espera en tu ambiente laboral hoy. Paciencia.

Bienestar: Quien deja las lecciones de su pasado detrás esta condenado a revivir sus peores errores. No dejes de lado las enseńanzas que la vida te ha dado.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Encontrarás el valor necesario para replantearte ciertas características tuyas que han sido duramente críticadas.

Amor: No permitas que la pareja se vea afectada por actitudes negativas de su entorno familiar. No te dejes influenciar por ellos.

Riqueza: Serás presa de constantes distracciones que harán el hecho de adelantar tu trabajo imposible. Paciencia.

Bienestar: Buscarás el confort de tu hogar propio finalmente. No será sencilla la vida solo pero es una parte importante de madurar como persona.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

No desestimes la posibilidad de hacer una reunión virtual con tu familia. Hace días que por tu exceso de trabajo no tienes noticias de ellos.

Amor: La incomunicación es lo que une a esta pareja. No necesitan decirse todo para saber lo que les pasa a cada uno.

Riqueza: Este es un buen momento para buscar otro trabajo o lograr un ascenso en el que estás. Intenta primero por lo segundo.

Bienestar: Si eres de los que prefieren estar solo antes que mal acompańados, mejor ve en busca de diversión y aventuras.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Saldrán a relucir viejos reproches durante el día de hoy en el hogar. No te dejes llevar por inseguridades tontas.

Amor: Sufrirás una serie de malentendidos con la familia de tu pareja que pondrá cierta tensión en el aire. No temas hablarlo.

Riqueza: Intensos momentos de tensión te tocarán vivir el día de hoy en lo laboral. Conserva la calma y podrás sobrellevarlos.

Bienestar: Te verás imposibilitado de superar ciertos temores que te habitan desde hace mucho tiempo. No busques soluciones rápidas, tómate tu tiempo.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Encontrarás solución a viejos conflictos de interés personal lo que te abrirá toda una nueva gama de oportunidades.

Amor: No dejes que una relación maltrecha con los familiares de tu pareja ponga en vilo tu amor por ella. Acepta las cosas como son.

Riqueza: No te apresures en concluir tu jornada el día de hoy. Asegúrate de dejar todos tus asuntos correctamente terminados.

Bienestar: Buscarás redimir culpas recurriendo a obsequios materiales. Esto traerá aparejado incontables complicaciones. Se precavido al actuar.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Será tu turno de pagar por tus despreocupadas acciones pasadas. Acepta con resignación el efecto del karma en tu destino.

Amor: Jornada ideal para compartir con tu pareja actividades en común, sea una película o una cena romántica.

Riqueza: Aprenderás más de lo que esperas durante la jornada de hoy, solo asegúrate de estar atento a cada lección.

Bienestar: No puedes vivir una vida desligada completamente de preocupaciones o responsabilidades. De otra forma la desperdiciarás irremediablemente.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Ideas que nunca creíste tener aparecerán a revolotear en tu mente a partir del día de hoy. Cuestiona tus principios.

Amor: La soledad no siempre es mala consejera, existen etapas de la vida que es necesario atravesar solo. Medítalo.

Riqueza: Tu tendencia a la dejadez e incumplimiento te pondrá hoy, como varias veces antes, en serias discusiones con tus superiores.

Bienestar: Procura organizar algún encuentro aunque sea virtual con tus familiares para el próximo fin de semana. Dedícales un poco de tu tiempo libre, hazlos sentir más cerca de ti.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Viejos descuidos saldrán a relucir en el ámbito de la pareja. Procura otorgarle más atención a ella. Buena jornada laboral.

Amor: Jornada de planteos largamente esperados en la pareja. Finalmente ciertos temas estarán abiertos a discusión.

Riqueza: No te involucres en cuentas en las que tengas dudas de poder pagar. Te enfrentarás a problemas de índole financiero.

Bienestar: La forma garantizada de aniquilar el amor en una pareja es mediante el silencio y la intolerancia. Procura deshacerte de la falta de diálogo.

