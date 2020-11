Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Deberás iniciar un curso de acción que te lleve a mejorar emocionalmente. Te enfrentas a graves consecuencias si no lo haces.

Amor: Existen ciertos aspectos de tu personalidad que te resultan muy difíciles de cambiar. Hoy encontrarás la fuerza para hacerlo.

Riqueza: Evita comprar en cuotas cualquier tipo de bien. Por ahora posterga toda adquisición a crédito en cualquier ámbito.

Bienestar: No puedes vivir de sueńos. La vida es un proceso de mantenerse en movimiento, de intentar llegar a algún lado. Ponte metas y procura alcanzarlas.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy te sentirás plenamente complementado por la forma de ser de tu pareja. Tendencia a caer en los mismo errores de siempre.

Amor: La tentación a la infidelidad es parte común en toda relación. Lo único que puede ayudarte a superarla es el amor.

Riqueza: Deberás ser muy cuidadoso con las personas que eliges para que sean tus protegidos. Asegúrate que sean dignos de confianza.

Bienestar: Tendrás que ser capaz de disfrutar de aquellas cosas que te estremecen plenamente. No estés perturbado por la opinión de los demás o su forma de catalogarte.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

La intolerancia y los rencores están comenzando a desintegrar todo aquello que tanto trabajo te ha dado. No lo permitas.

Amor: Estarás con mal genio durante todo el día. Háblalo con tu pareja para evitar discusiones y tensión innecesarios.

Riqueza: No siempre podrás resolver ciertas dificultades de la misma manera, sobre todo cuando se trata de lidiar con personas.

Bienestar: Defiende tu punto de vista hasta las últimas consecuencias, pero se lo suficientemente maduro para aceptar la derrota si esta llegará.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Etapa complicada en la que estarás cuestionándote cada paso que das. Dale tiempo a la confianza para que regrese a ti.

Amor: Deberás preguntarte si es que estás listo para afrontar una relación comprometida y a largo plazo antes de comprometerte.

Riqueza: No te permitas flaquear estando tan cerca de la salida de esta etapa tan difícil a nivel económico. Mantente firme.

Bienestar: La mejor manera de mantenerte alejado de la tentación de viejos estigmas es evitando exponerte a ellos. No pongas tu voluntad a prueba.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Las situaciones a las que te deberás enfrentar en la jornada de hoy llevarán al límite tu capacidad de tolerar al prójimo.

Amor: Jornada de descubrimiento en la relación. Podrás vislumbrar algunas características de tu pareja antes ocultas para ti.

Riqueza: No postergues ninguna de tus responsabilidades para más adelante. Aprovecha cada instante que tengas en el día de hoy.

Bienestar: Aprovecha las oportunidades que se presentan de manera activa. Mantente alerta y despierto, solo así lograrás que el éxito golpee tu puerta.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Te verás forzado a cambiar tus concepciones sobre ciertos aspectos de tu vida. Esto provocará replanteos profundos en ella.

Amor: No prometas amor eterno cuando no estás dispuesto a otorgarlo. Debes ser cuidadoso con los sentimientos de los que te rodean.

Riqueza: No dejes que las tensiones que te generan las presiones en el trabajo afecten tu humor fuera del ámbito laboral.

Bienestar: No podrás satisfacer las necesidades de todos los que te rodean todo el tiempo. Aprende a no dejarte a ti mismo para el último lugar.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Ciertos comentarios sembrarán la duda en tu interior. No cometas tonterías antes de tener mayor información.

Amor: Iniciarás la jornada de hoy con muy buen animo en pareja. Mantenlo durante el día mediante llamadas o mensajes a ella.

Riqueza: Día de grandes satisfacciones en lo laboral. Estarás inspirado, solucionarás los problemas al momento en que estos aparezcan.

Bienestar: Intenta ver los problemas desde distintas perspectivas. Esto te dará una vista más amplia del mismo y te permitirá encontrar la mejor solución.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Tu incapacidad para expresar tus sentimientos y deseos te hará pasar varios momentos de tensión durante la jornada de hoy.

Amor: Las palabras pueden ser muy dańinas si son usadas de forma incorrecta. Piensa detenidamente antes de hablar.

Riqueza: Deberás luchar continuamente contra las distracciones en tu ambiente laboral en le día de hoy. No pierdas la paciencia.

Bienestar: No incorpores malos hábitos a tu vida, por alguna razón son estos los que más rápido se aprenden. Apégate a tus principios y valores.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Lograrás evolucionar a nivel intelectual y emocional en la jornada de hoy. Replantéate ciertas actitudes hacia la vida.

Amor: Sentirás como la relación junto a tu pareja evoluciona favorablemente con cada día que transcurre. Disfruta este momento.

Riqueza: Deberás poner toda tu atención en tus actividades laborales de hoy pero lograrás culminarlas todas sin mayores inconvenientes.

Bienestar: Las tensiones de una realidad tajante y despiadada pueden hacernos actuar de manera tonta a veces, magnificando situaciones mundanas.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

No siempre podrás razonar la salida hacia tus problemas. Busca en ti la entereza para actuar cuando la situación lo requiere.

Amor: Podrás alcanzar el entendimiento con tu pareja luego de un periodo de continuas discusiones. Se acercan mejores días.

Riqueza: Encontrarás la manera de reducir los tiempos que invertías en ciertas actividades laborales. Aprovéchalo al máximo.

Bienestar: Los cambios en la vida son inevitables, algunos son positivos y otros negativos, pero todos son importantes por igual. Procura no temerles.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Serás fuente de confort y ayuda a tus seres queridos durante la jornada de hoy. Procura dar lo mejor de ti para hacerlo.

Amor: No le des lugar a inseguridades en la pareja. Asegúrate de desmitificar todo tipo de miedos en el momento que surjan.

Riqueza: Que la paranoia no se convierta en tu estándar de vida. Deberás aprender a jugar en equipo para triunfar laboralmente.

Bienestar: No esperes perfección en aquella persona que eliges para compartir tu vida, es tan humana como tu. Valora las pequeńeces que la hacen única.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

No dejes que te arrastren a actividades denigrantes para el orgullo. Mantén tu cabeza en alto y aléjate de las malas influencias.

Amor: El apoyo incondicional de tu pareja te resultará de gran ayuda en la situación laboral a la que estás expuesto.

Riqueza: No temas defender tus convicciones en lo laboral aunque esto traiga enemistades. No le temas a la competencia.

Bienestar: Retomarás viejos hábitos cuyo efecto en ti habías olvidado. Lograrás experimentar sensaciones que hace tiempo no sentías. Incorpóralos a tu rutina.

