“El que cumpla la ley, no va a tener problemas“, dijo el primer mandatario.

El presidente expresó que se ha insistido en desmanes que no se han comprobado, según consigna Telemundo.

“La política que lleva adelante el Ministerio del Interior con la Policía Nacional es la política del Gobierno. Esta interpelación, que la oposición está en todo su derecho y está bien la función de contralor porque nos obliga a ser mejores, es una interpelación al Gobierno”, dijo Lacalle Pou.

“La acción, la actitud y las políticas llevadas adelante por el ministro Larrañaga y la Policía Nacional la sentimos como propia. Nadie se puede llamar a engaño, yo estuve acá en Tacuarembó diciendo lo que vengo diciendo al ser electo, no hay sorpresas, la ciudadanía votó por un cambio entre otras cosas en seguridad pública”, indicó el primer mandatario.

“El que cumple la ley, las que existían y las vigentes después de la LUC, no va a tener problemas. Se ha insistido en desmanes por parte de la Policía pero no se ha comprobado nada, y si mañana los hay van a ser sancionados. No tenemos prurito”, finalizó el presidente de la República. / Fuente: Telemundo