Este lunes se movilizaron frente al Liceo Nº 1 donde fueron recibidos por la directora Miriam Arnejo, quien les dijo que la orden del Codicen fue no hacer ningún tipo de reunión, celebración ni evento. “Si yo resuelvo por fuera de lo que a mí me ordenaron me arrancan la cabeza”, resumió la directora.

Un grupo de padres de alumnos de los sextos años del Liceo Nº 1 de San José de Mayo se movilizaron este lunes por la tarde frente al centro educativo, reclamando que les permitan llevar a cabo el acto de graduación previsto, en un principio, para la tarde de este 9 de noviembre en el Teatro Macció, pero que debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID – 19 no se pudo llevar a cabo.

Una de las madres movilizadas manifestó que el aviso de la negación llegó recién el sábado por la tarde, lo que entienden muy próximo a la fecha estipulada para la actividad. Plantean alternativas como que solo asistan los jóvenes que se gradúan y algún docente que les entregue el correspondiente diploma, sin presencia de familiares y con distanciamiento. “Es un ratito, ellos –los alumnos- se compraron ropa, alquilaron, mucho gasto y nos dejaron en la nada. Los gurises están muy decaídos con eso”, al tiempo que señaló que “están habiendo otro tipo de espectáculos con mucha gente”. “Creo que se lo merecen los chiquilines”, concluyó en declaraciones dadas a la prensa.

Minutos más tarde el grupo movilizado fue recibido por la profesora Miriam Arnejo, directora del liceo, quien les informó que desde el 26 de octubre se están haciendo gestiones en procura de lograr la autorización, pero que ésta les fue negada por el Codicen y transmitida por Secundaria. La orden fue que “no se podía hacer ningún tipo de reunión, celebración ni evento”, dijo Arnejo, quien preguntó “qué más queremos nosotros que lo que planificamos se lleve a término, por ustedes, por los chiquilines, pero si no tenemos la debida autorización no lo podemos hacer. De parte del liceo lo que queríamos era llevar adelante la graduación”.

La directora también aclaró que no contradecirá la decisión de las autoridades por las consecuencias que eso podría tener. “Si yo resuelvo por fuera de lo que a mí me ordenaron, me arranan la cabeza” graficó en tal sentido. “No me voy a exponer a un sumario por desobedecer una orden que está sumamente clara”.

Finalizado el encuentro los padres definieron continuar con las acciones yendo “más arriba” en las gestiones, con la esperanza de que el acto de graduación se puede llevar a cabo más adelante en el tiempo, antes del fin de los cursos.