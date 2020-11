“Es una pena que algunas organizaciones sindicales tengan una sola idea siempre: suspender las clases”, criticó Pablo Da Silveira.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, lamentó el paro de 48 horas resuelto por Fenapes y dijo que algunas organizaciones sindicales solo tengan una medida, que además consideró “insensible”, informó Radio Uruguay.

“Es una pena que algunas organizaciones sindicales tengan una sola idea siempre para manifestar sus reclamos: suspender las clases. Es una pena que lo hagan en este año en el que tantas clases se han perdido, en el que tantos alumnos están sufriendo esa pérdida de clases. Creo que hay mucha insensibilidad respecto a los costos sociales que tiene esta clase de medida”, dijo este lunes el ministro.

Por otra parte, Da Silveira descartó que el presupuesto quinquenal implique un descenso en los recursos asignados a la educación. Sin bien admitió que debido a los gastos que genera la pandemia el país cuenta con menos recursos, no está en los planes recortar gastos para la educación y la cultura sino administrar mejor, dijo.

“En el país hoy hay menos plata. A pesar de eso este Presupuesto no implica un descenso de recursos para la enseñanza. (..) Se está haciendo un esfuerzo muy grande para volcar a la educación, a la cultura y la ciencia y la tecnología una cantidad de recursos que permita funcionar normalmente. (Este no es un gobierno) que esté pensando en debilitar la acción educativa, en debilitar la acción cultural, en debilitar el apoyo a la ciencia y la tecnología. (…) Este presupuesto está dando recursos para hacer algunos de los cambios. Por ejemplo, finalmente avanzar a una formación docente de nivel universitario, algo en lo que Uruguay está en el debe”, comentó.

Radio Uruguay informa también que con relación a la presencialidad total de los alumnos de las escuelas públicas, el ministro Da Silveira explico que si bien desde el punto de vista académico hay acuerdo en la necesidad de alcanzarla, desde el punto de vista logístico hay muchas variables a tener en cuenta que explican la prudencia de la decisión.

“La presencialidad es lo que todos queremos. No es que en el país haya quienes quieran presencialidad y quienes no quieren. Todos queremos presencialidad. Lo que el GACH ha expresado en estas últimas horas es bueno. Nos ayuda en esa dirección. Estamos avanzando en esa dirección. Tenemos que mirar qué pasa con el número de casos. Hoy estamos en una situación que es peor. Desde el punto de vista educativo no hay dos opiniones. No hay nada mejor que la presencialidad plena, pero eso no solo involucra alumnos. Involucra docentes, funcionarios, a la gente que está en el tema de alimentación, transporte… Si no se hizo antes no es por un olvido. Hay complejidades que hay que mirar con cuidado porque tenemos que cuidaros todos”, expresó el ministro. / Fuente: Radio Uruguay / Foto: Presidencia