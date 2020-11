El momento donde se puede ver al animal “contestando” la llamada sorprendió a los internautas y generó gran repercusión.

Es sabido que los videos con animales son de los preferidos del público. Por eso no es de extrañar que la siguiente filmación se haya viralizado en las redes generando todo tipo de comentarios entre los internautas. En la grabación, se puede ver cómo un perro “contesta” el teléfono de su casa y causa furor en internet.

La escena fue recreada en más de una película animada. Sin embargo, el hecho de que haya ocurrido en la vida real sorprendió a los amantes de los animales, que nunca imaginaron que algo así podía suceder.

Las imágenes, captadas en Brasil, muestra el momento exacto en que el animal se encuentra en el comedor de su casa cuando empieza a sonar el teléfono. Lejos de quedarse quieto, el perro sube al sillón y se pone a mirar el aparato mientras continúa llamando.

Luego, para sorpresa de todos, no solo levanta el tubo con la ayuda de su hocico, sino que además comienza a ladrar como si estuviera conversando con alguien.

La grabación compartida por la dueña de casa en Facebook dio la vuelta al mundo rápidamente y causó gran impacto en países como Estados Unidos, México y España. Además, cosechó millones de reproducciones en poco tiempo, tanto es así que el video se posicionó como uno de los favoritos del público.

“Es lo más increíble que he visto, sin duda”, “El can sabe cómo comunicarse, me causó mucha gracia verlo”, “Estoy en shock, qué locura”, son algunos de los tantos comentarios que la gente dejó junto a la publicación. /Fuente: Radio Mitre

