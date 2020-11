Será por dos años a partir del próximo 5 de enero, según establece la iniciativa.

La ley pretende alcanzar a “quienes ya posean armas de fuego y municiones en forma antirreglamentaria” informó el senador nacionalista a través de un comunicado.

Lo que podrán hacer es regularizar su situación o efectuar la entrega voluntaria de las mismas “ante las dependencias habilitadas del Ministerio del Interior o Ministerio de Defensa”.

La ley aprobada también encomienda al Poder Ejecutivo a realizar campañas de bien público a través de los medios de comunicación, a los efectos de darle mayor difusión a los aspectos que hacen a la regularización y a la tenencia responsable de las armas.

“El objetivo de la ley no ha sido entendido por el conjunto de individuos que portan armas, no sólo por la desconfianza que generan los cambios, sino porque las normas no tuvieron la debida difusión en los medios más importantes de comunicación”, sostuvo el legislador.

Para Camy “resulta muy sencillo concluir que, si en un universo de más de 600.000 armas registradas en el país desde 1943, sólo se entregaron voluntariamente 1.362 armas en un plazo de dos años, y en ese mismo periodo se detectaron 5.652 armas sin registrar, entonces el número de armas que continúan en manos de la población civil sin registrar, es muy importante”.

El senador recordó que “en la actualidad la tenencia o porte de un arma sin registro, constituye un delito que se encuentra en el artículo 152 del Código Penal“.

Apuntó, además, que el decreto reglamentario de la ley del año 2014, estableció “nuevos requerimientos que dificultaron que la gente pueda regularizar la tenencia y porte armas”, por lo que el Poder Ejecutivo trabajará en una nueva reglamentación.

“La nueva ley aprobada da certeza y seguridad a miles de ciudadanos responsables y honestos que tienen armas de fuego”, concluyó.