“El respeto, la tolerancia, la solidaridad, la empatía se enseñan, se transmiten. Para justamente crear una sociedad un poquito mejor. No podemos andar por la vida pidiéndole a nuestros niños, jóvenes y adolescentes que respeten al otro, que el otro tiene derechos humanos, que el otro puede pensar diferente a mí y no pasa nada, y nosotros como adultos agraviar y ofender a “ese otro” a través de una red como en este caso. Lo que sucedió con la determinación de Consuelo, porque fue eso, una determinación “por orgullo” como dijo ella misma fue/es preocupante de verdad. Se trascendieron muchos límites en los comentarios, pero sobretodo se avasalló con la libertad de una persona a hacer lo que sintió. Lo que sucedió fue lisa y llanamente ciberacoso con todo lo que eso implica. Cuando insultamos, amenazamos, etc., etc. corremos el riesgo de estar en el horno”.

Psicóloga Mariangeles Durante.