“La mayor tragedia de los medios públicos es que la gente no los tenía en su menú de consumo”, dijo el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional.

El director del Secan explicó los cambios realizados en la asignación de personal y apuntó a “lograr una nueva cultura organizacional” que tenga en cuenta al público. “Ver por qué escuchan otra cosa y no nuestros programas”, dijo a Radio Sarandí.

Tras la polémica generada por la no renovación de 43 contratos en las radios públicas, el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) sostuvo que “los contratos en las radios (públicas) estaban totalmente sobredimensionados“.

“Si agrupás las dos o tres radios más escuchadas de este país, no llegan a ese número”, apuntó.

Entrevistado en Las Cosas en su Sitio, Sotelo agregó que no está de acuerdo con el sindicato en que tener presente el rating sea un tema comercial, sino que es algo de buena administración. “Negar la utilidad del rating es como negar la utilidad del termómetro“, señaló.

“Si la gente no mira y no escucha tenemos que concluir que no estamos haciendo productos audiovisuales que les resulten interesantes“, enfatizó.

Consultado sobre algunas quejas expresadas por comunicadores que fueron cesados y que ligaron esta situación a su ideología política, Sotelo explicó: “Acá hay un conjunto de periodistas que sigue, que no sé a quién votan, ni se los pregunté, ni les voy a preguntar. Y un conjunto de gente que entra, que está en la misma circunstancia”. / Fuente: Radio Sarandí