La receta de un padre se hizo viral al preparar para el cumpleaños de su hijo una torta de carne cubierta con puré de papa.

El 2020 no deja de sorprender y en este caso la receta de un padre dio la vuelta al mundo al crearle una torta hecha en base a 3 kg de carne y recubierta de puré de papa como si fuera crema.

Todos conocemos el típico plato de “pastel de papa“, pero el nombre no indica que sea literalmente un pastel, si no que tiene una forma similar a uno y está compuesto, obviamente, por carne y puré de papa.

Pero en Estados Unidos un padre se tomó en serio el nombre de la receta y le preparó a su hijo de nueve años una torta enteramente hecha de carne, en lugar de la común masa para tortas, y puré en la superficie haciendo las veces de una cobertura de crema clásica.

Con tres pisos de altura, la torta es difícil de cortar

Jeff Janes es el nombre del ingenioso papá que utilizó cerca de 3 kilogramos de carne para realizar su receta. Usó un filete mignon sobre una base de costilla de 2 kilos aproximadamente la decoró con “bacon” o panceta en los laterales.

La cocción le llevó más de tres horas debido a que tuvo que calcular cuanto tiempo necesitaba cada tipo de carne para cocinarse y que no quedara cruda.

La carne se coció a punto

Todos los invitados a la fiesta, incluido el propio niño de 9 años, quedaron boquiabiertos al ver el resultado final de la preparación, porque nadie se esperaba que algo así fuera posible.

Sin dudas la torta no dejó a nadie indiferente, y en las redes se armó el debate. ¿Es realmente una torta? Algunos usuarios más tradicionalistas alegaron que no, porque una torta debe realizarse con los ingredientes típicos y no con carne.

Mientras que del otro lado estuvieron quienes se maravillaron con la creación de Jeff y planean copiarla en sus próximos cumpleaños. Un plato no apto para cardiacos. /Fuente: Radio Mitre

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy