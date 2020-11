Asimismo dijo que la Policía actuó “muy amablemente”.

En un video que publicó en su cuenta de Facebook, Adrian Pouy, director de la escuela de samba Unidos da Praia de Playa Pascual, dio su versión de lo ocurrido esta tarde, cuando personal policial disolviera un ensayo de la agrupación que se desarrollaba en ese barrio de Ciudad del Plata.

“Lo que pasó hoy fue que hubo una denuncia de un vecino, no sabemos quién es, por aglomeración de personas, lo cual me siento en la condición de decir que sí, que tiene razón. El error quizá fue nuestro de buscar una actividad para hacer, para despejarnos en este momento”, admitió Pouy.

A fin de evitar malos entendidos, el director dijo que su aclaración lejos estaba de querer generar “una discusión política. Muy lejos de eso“, remarcó.

Por otra parte, señaló que los dos oficiales que actuaron “muy amablemente me explicaron lo que pasaba. Me pidieron por favor, que teníamos que dispersarnos porque era una aglomeración de personas. Es entendible. El error quizá fue nuestro de no tomar las máximas precauciones a pesar de que estábamos relativamente separados”, comentó.

“Quizá, por llamarlo de alguna manera, fue un poco irresponsable de mi parte y de quienes integran (la comparsa). Pero nunca tuvimos intención de generar un problema ni nada que se le parezca. Me siento mal por lo que pasó, pero la Policía actuó como tiene que actuar, con total corrección”, insistió.

Pouy también pidió disculpas “al vecino o a la vecina” que radicó la denuncia.