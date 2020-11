El planteo fue efectuado por el edil Carlos Rodríguez para que sea analizado en el próximo período.

Rodríguez, que a partir del próximo 26 de noviembre será el nuevo director de Gestión Ambiental y Salid de la Intendencia, hizo uso de la palabra anoche, en la que fue la última sesión ordinaria de la Junta Departamental correspondiente al período 2015-2020.

En la oportunidad, el curul propuso la creación de una “tasa a la hectárea rural”, con el fin de financiar la compra y colocación de cámaras de seguridad en zonas rurales del departamento.

“San José tiene 430 mil hectáreas, por lo que podría haber una buena recaudación”, subrayó.

No obstante ello, dijo que el monto no representaría una dificultad para ningún productor: “alguien que tiene 30 hectáreas pagaría mil y pocos pesos por año” dijo, aunque no detalló el mecanismo.

“Está claro que al campo no le cabe un impuesto más, pero es peor que la gente se siga yendo por la inseguridad reinante”, consideró.

Rodríguez dijo quedar a disposición de la comisión asesora que, en el próximo período, aborde la iniciativa.