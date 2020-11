Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Finalmente verás los resultados del esfuerzo aplicado a ciertas disciplinas en tu vida. Esto te motivará para continuar.

Amor: Exige a tu pareja en la misma medida en la que estás dispuesto a brindarte para ella. Se justo a la hora de los reclamos.

Riqueza: Caerás en pérdidas monetarias a causa de la ineficiencia de los empleados a tu cargo. Asegúrate de tomar medidas.

Bienestar: No puedes llevarte el mundo por delante a todo momento y en todo lugar. Mide tu manera de reaccionar y procura ser un poco más tolerante.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Experimentarás una tendencia a tomar determinaciones impulsivamente en el día de hoy, lo que te expondrá a errores.

Amor: Encontrarás en una velada romántica todo lo que necesitabas para terminar definitivamente con los malos momentos de la pareja.

Riqueza: Procura no ser tan duro con tus pares laborales. Hoy deberás soportar constantes equivocaciones de su parte.

Bienestar: No dejes que esta situación por la que estas atravesando tome control total de tu vida y te haga perder aquello por lo que tanto trabajaste.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Demostrarás tu capacidad de liderazgo y las personas que no tenían fe en ti se sorprenderán. Todos querrán estar de tu lado.

Amor: Aléjate de las relaciones en las que te sientes limitado. Si no puedes mostrar tus verdaderos sentimientos, no te involucres.

Riqueza: Planifica con cuidado la mejor manera de hacer que tus emprendimientos prosperen. Paso a paso, las ganancias irán llegando.

Bienestar: Te preocupa la imagen que te devuelve el espejo pero no haces nada por cambiarla, comienza por comer sano y hacer actividad física.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

El próximo fin de semana intenta que sea de relax completo para que finalmente puedas cargar tus baterías.

Amor: Contarás con la ayuda de tu pareja y familiares para poder superar ciertas debilidades en tu vida. Aprovéchala.

Riqueza: Desgraciadamente tu intuición te fallará en decisiones clave a tomar durante el día de hoy. No te confíes.

Bienestar: La paciencia es la clave para alcanzar las metas a largo plazo. No desesperes y aprende a darle tiempo al tiempo. Pronto verás los resultados.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Procura no dar paso a la frustración por el curso de los eventos del día de hoy. Toma tus obligaciones con amor y no mires atrás.

Amor: No dejes de lado los juegos de seducción en la pareja, aunque ya lleves mucho tiempo en ella. Esto reavivará la pasión.

Riqueza: Estarás a un paso de poder cumplir con tus planes de avanzar en tus puestos laborales. Da ese último esfuerzo.

Bienestar: Todo inicio de ańo presenta un momento oportuno para realizar todo tipo de chequeos y estudios de salud para asegurarte de que todo está en orden.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

No puedes pretender que tu forma de enfrentar los problemas y de tomar determinaciones sea imitada por todo el mundo.

Amor: Deberás aprender que no puedes decir todo lo que te viene a la mente y pretender no herir los sentimientos de tu pareja.

Riqueza: Tendrás la oportunidad de congraciarte con tu superior en el día de hoy. Sé valiente, deberás dar un paso al frente cuando aparezca.

Bienestar: Son las determinaciones importantes en nuestra vida las más difíciles de tomar. No dudes en alejarte de esa persona si tus sentimientos han cambiado.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Deberás dar grandes pasos en la jornada de hoy. Prepárate mentalmente adecuadamente para decisiones importantes.

Amor: Deja claro desde un principio hasta adonde pretendes llegar con la pareja. No caigas en falsas promesas de amor.

Riqueza: Confía en tus instintos para resolver cuestiones financieras el día de hoy. Tendrás más de una satisfacción en camino.

Bienestar: Encontrarás una amistad donde menos lo esperabas. Descubrirás tendencias que hasta ahora eran permanecían ocultas hasta para ti mismo.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Día de grandes decisiones que modificarán sustancialmente el curso que llevará tu vida cotidiana. Revelaciones laborales.

Amor: El silencio será el destructor indefectible de la pareja si le das el lugar. No dejes que termine con la relación, soluciónalo.

Riqueza: Día propicio para la asistencia a todo tipo de seminarios y cursos de formación. Tendrás facilidad en actividades cognitivas.

Bienestar: No pierdas tu tiempo con sentimientos de odio o rencor. La vida es demasiado hermosa y efímera como para desperdiciarla con pensamientos negativos.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Finalmente pasarás a un nivel superior en la relación de pareja. Haz logrado entender lo valioso de una mente abierta.

Amor: No temas demostrar el amor que tienes por tu pareja bajo cualquier situación. No hay nada de vergonzoso en amar a alguien.

Riqueza: Finalmente se presentará la oportunidad de unirte a ese grupo de trabajo tan renombrado. Muestra lo mejor que tienes para dar.

Bienestar: Siempre busca hacer todo aquello que esté en tu poder para llevar tus problemas a una solución. A partir de ahí dependerá únicamente del destino.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Vivirás una combinación de tensiones que pondrá a prueba tu paciencia y tolerancia en el día de hoy. Precaución.

Amor: Con muy poco tiempo y sacrificio te será posible hacer feliz a tu pareja. Toma como hábito este comportamiento.

Riqueza: Lograrás un ritmo laboral más que excelente durante la jornada de hoy. Esto te ayudará a recuperar el tiempo perdido.

Bienestar: Aprovecha los momentos de tranquilidad y paz para alejar los malos pensamientos de tu mente y relajarte. Junta energías para cuando las necesites.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Finalmente decidirás hacer partícipe a tu entorno familiar de ciertas determinaciones que has decidido tomar en tu vida.

Amor: No gastes energías en intentar cambiar aspectos de tu pareja que sabes son inamovibles. Busca la aceptación en tu interior.

Riqueza: Deberás tomar determinaciones complicadas en la jornada de hoy. Proyéctate a futuro y elige tu decisión inteligentemente.

Bienestar: Tendrás que aprender a tomar tus responsabilidades más en serio si pretendes tener éxito a nivel profesional en algún momento de tu vida.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Jornada bastante negativa a nivel sentimental. Ciertas determinaciones difíciles deberán ser tomadas por tu parte.

Amor: Jornada propicia para realizar todo tipo de acercamientos en relaciones amorosas en estado de tensión. Aprovéchala.

Riqueza: Sigue tus instintos en las determinaciones que debas tomar en lo que a lo laboral se refiere para la jornada de hoy.

Bienestar: Aprende a ser tolerante con los errores de los que te rodean, en la medida de que estos sean sin premeditación. No dejes que te subestimen.

