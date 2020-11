“Nunca estuvo en mi intención crear un nuevo impuesto”, afirmó.

El pasado lunes, el edil Carlos Rodríguez (PN) propuso crear la que denominó “tasa a la hectárea rural” -de un dólar por hectárea-para financiar la compra a instalación de cámaras de seguridad en zonas rurales del departamento.

En la mañana de ayer, las principales gremiales agropecuarias de San José, a través de un comunicado, expresaron “rotundamente” su rechazo a la idea, y consideraron que la iniciativa exhibe el desconocimiento del edil de la realidad del sector agropecuario.

Rodríguez respondió a las gremiales, aseguró que sabe la situación que vive el campo y afirmó que “nunca” estuvo en su intención proponer un nuevo impuesto a los productores.

“Yo ya me voy de la Junta (Rodríguez será el próximo director de Gestión Ambiental y Salud de la ISJ) pero quería dejar la idea planteada para que la analizaran los futuros ediles. Nunca estuvo en mi intención proponer un nuevo impuesto. Tal vez no me haya expresado bien. Fue con el afán de buscar alguna alternativa que permita mejorar la seguridad en las zonas rurales”, comentó.

En su comunicado, las gremiales manifestaron su voluntad de quedar a disposición de cualquier autoridad interesada en conocer su posición sobre la inseguridad. Rodríguez dijo que procurará reunirse con sus dirigentes para profundizar sobre el asunto y detallar su planteo.