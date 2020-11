El Subsecretario de la cartera, Armando Castaingdebat, se refirió a los reclamos presentados por Utmides, que denuncia salarios impagos y despidos.

Desde hace tiempo la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) viene alzando su voz y denunciando que en el organismo encabezado por Pablo Bartol se adeudan salarios y se están produciendo despidos, además de afirmar que es importante realizar una “defensa de las políticas sociales”, informó diario La República.

Los trabajadores del Mides formaron parte de la movilización realizada hoy por COFE en la puerta del ministerio. Sin embargo, Armando Castaingdebat, Subsecretario de la cartera, afirmó que ya se han abonado la inmensa mayoría de las deudas.

“No me gustaría hablar en términos absolutos, pero creo que al día de hoy los atrasos ya estarían prácticamente solucionados. Podría quedar alguno puntual, pero ya se ha hecho todo el trámite, en un proceso que nos hubiera gustado no vivir, pero que hoy está prácticamente solucionado”, dijo en conferencia.

Al preguntársele los motivos de las deudas, comentó: “Se debió a un montón de cosas. Las particularidades de contrataciones que tiene el Mides, el proceso de transición de cambios de autoridades, las complejidades de algunos contratos como los 2+2, agregado a que los tiempos hoy hacen que la prioridad hoy estuvo en otro lado, en el ministerio de Economía, tratando de fusionar todo. Muchos de esos contratos iban en el paquete COVID, que lleva tiempos especiales”.

“Indudablemente cada uno defiende sus intereses. Tratemos de no perder el diálogo y de llegar al mejor camino. Hay momentos en que los intereses son diferentes, y cada uno defiende lo que entiende que debe defender”, agregó.

“No sabría decirte”

Al mencionársele la denuncia de Utmides, que afirma que algunos contratos no se renovaron pero entró gente nueva, Castaingdebat indicó: “En el Mides no se ha echado a nadie, simplemente no se ha renovado algún contrato que ha finalizado. El Mides tiene una complejidad bastante importante en la forma que fue seleccionando gente a lo largo de estos 15 años, y muchas veces los funcionarios están pagando los platos rotos de cosas que no se hicieron correctamente, consignó La República.

El compromiso que hoy tenemos es tratar de ordenar el ministerio, que haya una carrera funcional que hoy no existe. Lamentablemente, en muchos casos, productos de resoluciones anteriores mal tomadas, los funcionarios quedaron en el medio”.

Al insistírsele sobre la no renovación, dijo: “Hay diferentes situaciones. Tenemos 2.000 funcionarios. Hay contratos 2+2, presupuestados, arrendamientos de servicios. Es bastante complejo”. ¿Entonces en algunos casos sí hubo incorporaciones?, le preguntó un periodista, a lo que el Subsecretario respondió: “No te sabría decir ahora”. / Fuente: La República