Ese día, arquitectos y escribanos del BPS llegarán al inmueble a recibir las llaves.

Lo informó esta mañana, en el programa Puesta al Día de Principal FM, el director del Banco en representación de la empresas, Javier Verdino.

Ayer, las autoridades de la institución decidieron dejar sin efecto el comodato vigente con el Ministerio de Educación y Cultura -que había propiciado la creación del Consulado– para autorizar la firma de otro, con la ANEP, que permitirá a la UTU el uso exclusivo del inmueble.

Verdino, que es oriundo de San José, dijo que lo resuelto “no pone en tela de juicio” las actividades desarrolladas por las organizaciones que allí tenían su base.

No obstante ello, señaló que el hecho de “la UTU tenga un mejor local” fue lo que primó en los jerarcas a la hora de adoptar posición.

El director recordó que el comodato dado de baja contemplaba la posibilidad de que la escuela técnica hiciera un uso compartido del edificio. “Seguramente la experiencia de compartir no han sido muy buenas” manifestó, al remarcar la exclusividad de uso que tendrá el centro educativo.

Las organizaciones que integran Cerro Ñato han señalado su malestar por no haber sido recibidas por el directorio para dar su visión del tema.

Al respecto, Verdino dijo que en setiembre y por intermedio de un telegrama colacionado, las mismas fueron notificadas de que el Banco tenía intenciones de dar de baja el comodato existente.

Sin embargo, el director dijo que los pedidos de audiencia llegaron al directorio en la última semana, cuando tomó estado público el hecho de que el asunto estaba por resolverse.

Por otra parte, consideró que de haberse accedido al petitorio en este momento, habría generado la necesidad de recibir a todos aquellos actores que han tomado cartas en el asunto, como por ejemplo el ex diputado Walter De León o los vecinos que juntaron firmas e incluso trasladaron el tema al ex presidente Tabaré Vázquez. “Todo eso habría insumido un tiempo que no hay”, subrayó.

Como contrapartida, Verdino dijo que el Banco está dispuesto a “conversar y hasta ayudar” a los grupos que son parte del Consulado a buscar otros espacios físicos en los que puedan desarrollar sus actividades.