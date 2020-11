Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Ciertas cuestiones relativas a tu devoción por tu pareja serán puestas en cuestionamiento en la jornada de hoy. Desmitifícalas.

Amor: Descubrirás que no existe atadura alguna en el amor de una pareja. De repente las respuestas a tus preguntas llegarán.

Riqueza: Contarás con una gran suerte para los juegos de azar en la jornada de hoy. Procura no dejarla pasar desapercibida.

Bienestar: Existen ciertas situaciones que son muy difíciles de atravesar, sin importar de que ángulo se miren. No seas demasiado duro contigo mismo.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Los problemas y tensiones que experimentaras con allegados se traslucirán en tu humor en la jornada. Evita enfrentamientos.

Amor: Te sentirás atractivo e irresistible. Aprovecha esta oportunidad para sacar ventaja a la hora de la conquista.

Riqueza: No dejes que la falta de concentración que enfrentarás en el día de hoy te haga dudar de tus capacidades. Confía en ti mismo.

Bienestar: No permitas que las vicisitudes que debas enfrentar en la vida provoquen que pierdas el camino a seguir para alcanzar la felicidad.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

No te sentirás cómodo con ciertas palabras que escucharás por parte de tu círculo de amigos. Procura no exaltarte.

Amor: Jornada de completo entendimiento en la pareja, lograrán sortear varios escollos que obstruían el paso a la tranquilidad.

Riqueza: Prepárate para recibir una noticia que te golpeará duro a nivel económico financiero. Deberás poner todo para salir adelante.

Bienestar: No puedes culparte por haber renunciado a intentar ayudar a una persona complicada en tu vida, siendo que pusiste todo de ti para hacerlo.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Hoy será el día en el que iniciarás cambios en tu personalidad. Finalmente te has cansado de dejar que la vida te pase por delante.

Amor: Entrarás en una nueva etapa en la pareja a nivel emocional. Esto traerá una nueva gama de sensaciones a tu vida.

Riqueza: Deja de lado los problemas personales que puedas llegar a tener con tus pares laborales. Avócate a cumplir con tu trabajo.

Bienestar: El exceso de estrés afecta tu organismo, pero muchos problemas en el cuerpo son fácilmente solucionables mediante la meditación y relajación.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

En el día de hoy sucesos imprevistos pondrán a prueba tu paciencia. Lograrás superarlos sin mayores complicaciones.

Amor: Deberás elegir entre aquello que quieres hacer de por vida y el amor por tu pareja. Escucha detenidamente a tu corazón.

Riqueza: Muéstrate siempre atento y alerta en tu puesto laboral. Mantén una actitud proactiva e inclinada al cambio constante.

Bienestar: Busca mantenerte en constante desafío intelectual. No leas sólo aquello relacionado a tu trabajo, que tu estado de aprendizaje sea perpetuo.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Jornada de revelaciones continuas a nivel personal. Descubrirás innumerables falencias en tus actitudes. No es tarde para cambiar.

Amor: Vivirás una jornada de constantes tensiones y discusiones junto a tu pareja. No desesperes, vendrán tiempos más tranquilos.

Riqueza: Estarás en la línea de fuego cuando se presenten ciertos inconvenientes en tu ambiente laboral. Mucho cuidado al manejarte.

Bienestar: No subestimes el poder del diálogo como factor de cohesión y acercamiento en la pareja. Será tu mejor arma para combatir las dificultades.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Cometerás error tras error durante la jornada de hoy. Mucho cuidado si tienes compromisos importantes o trabajos a entregar.

Amor: Deja de lado los egoísmos si pretendes que tu relación se proyecte en el tiempo. No pretendas ser el centro del universo.

Riqueza: No puedes permitir que el trabajo tome el control completamente de todo tu tiempo en la vida. Aprende a decir no.

Bienestar: Deberás ser muy cuidadoso respecto a la fuente de las palabras a las que decides darles eco. Siempre mantén un saludable margen de duda al respecto.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Conocerás las ventajas de conocer a las personas indicadas en tu entorno laboral. Haz una pausa en tu rutina para el amor.

Amor: Deja que tu corazón sea el piloto. En el amor existen factores que la mente no puede llegar a comprender o resignar.

Riqueza: Aprovecha tu experiencia en trabajos anteriores para no cometer los mismos errores. Aprende de vivencias de los que te rodean.

Bienestar: La vida sin riesgos no te permite vivir los momentos más gratificantes, pues únicamente el que toma riesgos obtiene el mejor premio.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Buscarás usar cada medio a tu alcance para encontrar la redención a nivel sentimental. Jornada productiva a nivel laboral.

Amor: La intimidad en la pareja es un tema bastante complicado. Deberás ser medido en lo que exiges de ella. Dialoga profundamente.

Riqueza: No desesperes por estar con tu trabajo atrasado. Tómate un segundo, respira hondo y avócate completamente a el.

Bienestar: La confianza es un factor que no se brinda fácilmente. Es necesario ganársela mediante las acciones propias. No puede ser exigida.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy llegará la respuesta que estabas esperando. La ansiedad y el misterio llegaron a su fin, quédate tranquilo, todo saldrá bien.

Amor: Te sientes querido por tu familia y por tu pareja. Estás atravesando una etapa plagada de felicidad, disfruta el momento.

Riqueza: Si existen trabas en tus finanzas significa que hay algo que no has hecho bien. Revisa todo y encuentra la falla.

Bienestar: Mantén como lema una política de no violencia y trata siempre de llegar a acuerdos por vía diplomática. El diálogo es el mejor camino.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Existen muchas probabilidades que a causa de una decisión trascendente termines peleado con un familiar cercano.

Amor: Tu vida de pareja sigue igual, o sea, plagada de discusiones y sin nada que los una. Replantéate si conviene seguir así.

Riqueza: Un juego de azar o la ayuda de algún pariente cercano pueden ayudarte a que tus negocios prosperen.

Bienestar: Ropa, accesorios y perfumes caros no bastan para que los demás tengan una buena impresión de ti. El cambio debe ser interno.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Deberás tomar responsabilidad por tus acciones pasadas en la jornada de hoy. Enfrenta tus determinaciones.

Amor: Los ańos de soledad han terminado para ti. Encontrarás por fin esa persona que sabrá llenar con creces tus expectativas.

Riqueza: Vivirás un verdadero caos laboral en la jornada. Todo parecerá estar patas arriba. Cuidado con tus movimientos.

Bienestar: Los problemas son parte integral e inseparable de la vida, pero también lo son la felicidad y el amor. En ti está que es lo que deseas ver.

