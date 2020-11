Lo dijo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien indicó también que “hasta no hace mucho tiempo en Uruguay, se había planteado eliminar las Fuerzas Armadas, pero han cambiado las cosas para bien”.

Radio Universal informa que el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que se incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto, una partida para aumentar el salario a “todos los grados que hay entre soldado y sargento”. En una recorrida por Lavalleja, señaló los soldados podrán alcanzar “aumentos interesantes que pueden ir entre un 12% y un 16%”.

“Hasta no hace mucho tiempo en Uruguay, se había planteado eliminar las Fuerzas Armadas, e incluso hubo calificaciones sobre el soldado en la campaña electoral pasada muy agraviantes, pero han cambiado las cosas para bien. Ya no solo no se plantea eso, sino el planteo es cuanto más se puede aumentar el salario del soldado”, señaló el jerarca.

García agregó “nos encontramos en esta situación económica que heredamos y de pandemia, muchas veces la voluntad y el querer no se atan con todo lo que uno quisiera”. En esta Ley de Presupuesto, “incluimos una partida de recuperación salarial en los grados más inferiores de una partida de entre $ 600 y 800 para todos los grados que hay entre soldado y sargento, más de 20.000” dijo el ministro.

“Se le va a agregar, una compensación diaria de hasta $ 450 para aquellos soldados que participen en patrullajes de frontera. Si se suman las dos vertientes de aumento, un soldado que es el grado más bajo, puede llegar a tener aumentos interesantes que pueden ir entre un 12 y un 16%”, puntualizó. / Fuente: Radio Universal – Por Lucia Bentancur / Foto: LR21