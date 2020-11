Caminan seis kilómetros para entrenar y siempre juegan de visitantes.

Se trata de los niños y jóvenes que integran el Club Atlético Del Plata, arraigado en el barrio Delta El Tigre de Ciudad del Plata.

La institución cuenta con categorías formativas que van desde Sub 14 a Sub 19, más un plantel femenino. Pronto esperan contar con Reserva y 1a. División. Sin embargo, no tiene cancha.

Actualmente, sus jugadores caminan unos seis kilómetros hasta un predio situado en inmediaciones del Km. 26 de la ruta 1, en el que -además- hay torres de alta tensión, lo que representa un riesgo para su integridad.

Por otra parte, en los campeonatos que participa, siempre juega de visitante, debiendo cada fin de semana hacer frente a costos de traslado a Paso de la Arena y Casavalle, entre otros barrios de Montevideo.

Por ese motivo, directivos y allegados se encuentran gestionando una audiencia con la intendenta electa, Ana Bentaberri, con el objetivo de lograr que el gobierno departamental pueda nivelar y adecuar un predio que, hasta donde saben, es propiedad municipal, para poder desarrollar allí sus entrenamientos y partidos.

El club, además, está apelando a la solidaridad de la comunidad, para poder conseguir camisetas, pelotas y redes, entre otros artículos. Los interesados en colaborar pueden llamar al 092994814 o 092994815.