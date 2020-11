Así lo informó la presidenta de UTE, Silvia Emaldi.

La decisión aún no ha sido adoptada y dependerá del estudio que el equipo técnico del ente realiza de las variables macroeconómicas elevadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.



El último aumento de tarifas en UTE tuvo lugar en abril de este año y fue de 10,5 %.



Al momento de realizarse el anuncio, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, explicó que la adecuación estaba “por debajo” de la evolución de los costos de las empresas públicas.



Además, el mandatario responsabilizó al gobierno del Frente Amplio por la magnitud del aumento, debido a que no se hizo en enero.



El presidente dijo también que, si no ocurren imprevistos, no habrá otro aumento de tarifas hasta enero de 2021. / Fuente: Radio MonteCarlo – Por Alejandro Acle