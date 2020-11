Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

No puedes vivir bajo un régimen de cero tolerancia hacia los que te rodean. Deberás aprender a perdonar o sufrirás en demasía.

Amor: Finalmente, luego de la pandemia se presentará la oportunidad de realizar aquel viaje de ensueńo con tu pareja. Disfrútalo al máximo.

Riqueza: Sentirás latente la presión por ciertas responsabilidades a las que no les has podido dedicar su tiempo. Organízate.

Bienestar: Poco a poco notarás como el efecto del amor se hace sentir en tu vida, puesto que no hay existencia feliz si el amor no está presente.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Volverás a escuchar quejas por parte de tu pareja debido a la falta de tiempo que pasas en el hogar. Presta más atención.

Amor: Finalmente encontrarás una pareja que te dará el espacio que necesitas para expresarte y realizarte personalmente.

Riqueza: Tus comentarios generaran una gran controversia en tu ambiente laboral. Se más cuidadoso con tus palabras.

Bienestar: Busca superar los malos tragos de la vida recurriendo a aquellas personas que siempre estarán dispuestas a darte una mano ante la necesidad.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Finalmente decidirás que es el momento de poner los puntos en claro en algunas cuestiones con los que te rodean. No cedas.

Amor: Dale lugar a tu corazón para tomar las decisiones que se refieren a la pareja, no dudes en mostrar tus sentimientos.

Riqueza: No desperdicies tu tiempo, intenta avanzar todo lo que puedas durante la mańana. Experimentarás retrasos sobre la tarde.

Bienestar: Mantente en constante estado de enriquecimiento personal y desarrollo intelectual. No dejes de ponerte desafíos y de dar todo de ti para alcanzarlos.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

La jornada se presentará claramente negativa en algunos aspectos. Mantente positivo a pesar de esto y saldrás adelante.

Amor: No dejes de lado todo el tiempo, sudor y lagrimas invertido en tu pareja solo por un par de discusiones. Medítalo.

Riqueza: Lograrás desempeńarte de manera confiada y eficiente durante el día de hoy en tus responsabilidades laborales.

Bienestar: El tiempo que dediques en organizar tus actividades no esta perdido, es una inversión. Con el desarrollo de los eventos verás que es lo mejor.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Crearás intencionalmente falsas expectativas en tu pareja que deberás desmitificar lo más pronto posible. Piénsalo.

Amor: Deberás reconocer que tu y tu pareja no están hechos el uno para el otro. Tendrás que dar un paso al costado por el bien común.

Riqueza: Las constantes interrupciones que te tocarán vivir hoy alterarán en gran forma tu ritmo de trabajo. No desesperes.

Bienestar: Tómate un momento en cada día para reflexionar sobre las decisiones que tomaste durante la jornada y ponte bajo la lupa. Esto te ayudará a madurar.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

No podrás vivir una vida holgada en el futuro si no te aprendes a comprometer con tus obligaciones. Mantén tus ojos en la meta.

Amor: No contarás con todos tus sentidos a flor de piel durante la jornada de hoy, esto te afectará en tu capacidad de conquista.

Riqueza: Contarás con un poder de concentración envidiable. Esto te permitirá terminar tus tareas para hoy en tiempo récord.

Bienestar: Vivirás momentos en tu vida personal que marcarán notablemente tu manera de manejarte con las personas de tu entorno. No temas ser diferente.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Caos y desorden será lo que vivirás en tu jornada laboral de hoy. Deberás avocarte completamente si pretendes salir airoso de ello.

Amor: Siempre busca un momento en tu jornada para darle cabida a compartir con tu pareja. Esto estrechará los vínculos entre ustedes.

Riqueza: No todos los días contarás con la chispa de la inventiva y concentración. No te confíes con tus obligaciones.

Bienestar: La suerte no debe ser culpada por cada mal paso que demos. Existen ocasiones en las que nuestras propias acciones condicionan nuestro futuro.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Tomarás las riendas de tu vida en el día de hoy. Finalmente decidirás cambiar ciertos aspectos clave de tu personalidad.

Amor: No pretendas completa seguridad a la hora de iniciar una relación. El amor es un juego de apuestas. Piénsalo.

Riqueza: Día apropiado para la presentación de curriculums y referencias para empleadores potenciales. Aprovéchala al máximo.

Bienestar: En cada persona existe una lección esperando ser aprendida. Deja las apariencias de lado, no subestimes lo que puedes aprender de los demás.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Deberás encontrar en tu corazón la entereza para aceptar ciertas verdades respecto a seres queridos de tu entorno familiar.

Amor: Tu temperamento explosivo terminará por traer la discordia a la pareja en el día de hoy. Discúlpate si fuera necesario.

Riqueza: Te replantearás tu forma de proceder en ciertas situaciones a nivel laboral que pondrán a prueba tus principios morales.

Bienestar: Deja de lado esa tendencia que tienes a cuestionar a tu pareja en cada una de las determinaciones que toma. Confía en ella y déjala elegir su destino.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy deberás pensar profundamente antes de tomar una decisión. No te dejes llevar por tu personalidad impulsiva.

Amor: Deberás hacer caso omiso de los pedidos de tu pareja por el momento. Necesitarás avocarte por completo a tu trabajo.

Riqueza: Es momento de prestar mucha atención si vas a realizar una inversión. Si tienes dudas será bueno que pidas ayuda a un amigo.

Bienestar: Atravesarás por una etapa difícil de superar próximamente. Recuerda que tienes amigos y familia a quienes recurrir por consuelo o afecto.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Buscarás el consejo de amigos y familiares queridos en ciertos menesteres que mantienen tu mente en aflicción.

Amor: El materialismo es un serio defecto a ser tratado en la pareja. Que tus sentimientos no se vean afectados por la búsqueda de cuestiones materiales.

Riqueza: Muy buenos augurios en un futuro cercano en lo laboral. Procura mantenerte listo para cuando la oportunidad llame a la puerta.

Bienestar: No todos los errores o fracasos son tal. Existen muchos que se dan para enseńarnos lecciones que nos servirán para no equivocarnos más adelante.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Deberás dedicar tiempo extra a tus seres queridos durante el día de hoy. Esto modificará completamente los planes que tenías.

Amor: Reuniones familiares virtuales se avistan en el horizonte. Procura dejar de lado tu tendencia paranoíca, no todo alude a ti.

Riqueza: Terminarás completamente enloquecido tu jornada laboral del día de hoy, pero lograrás cumplir todas tus obligaciones.

Bienestar: Evalúa en detalle tu actual situación sentimental. No prolongues la vida de una relación simplemente porque estás acostumbrado a ella.

